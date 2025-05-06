https://ria.ru/20250506/pobeda-2015283584.html

Мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в 15 странах, заявил Чернышов

Мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в 15 странах, заявил Чернышов - РИА Новости, 06.05.2025

Мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в 15 странах, заявил Чернышов

Мероприятия патриотического движения "Победа 9/45" пройдут в более 15 странах мира, сообщил председатель оргкомитета движения, вице-спикер Госдумы Борис... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:34:00+03:00

2025-05-06T14:34:00+03:00

2025-05-06T14:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

таиланд

турция

сша

борис чернышов (депутат)

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мероприятия патриотического движения "Победа 9/45" пройдут в более 15 странах мира, сообщил председатель оргкомитета движения, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. "Отчет прямо сейчас вам дам - это более 100 тысяч участников. Мы говорили, в 15 странах пройдут мероприятия "Победы 9/45, а так посмотрели недавно - мы не ожидали, что подключится Таиланд. Мы не ожидали, что подключится Турция к этому ко всему", - сказал Чернышов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной анонсированию масштабных мероприятий движения. Он добавил, что к участию в мероприятиях движения подключились и представители США. Патриотическое движение "Победа 9/45" создано в рамках АНО "Евразии" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.

https://ria.ru/20250506/vals-2015281857.html

https://ria.ru/20250506/nikaragua-2015276531.html

таиланд

турция

сша

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общество, таиланд, турция, сша, борис чернышов (депутат), госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне