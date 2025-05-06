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Мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в 15 странах, заявил Чернышов - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:34 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015283584.html
Мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в 15 странах, заявил Чернышов
Мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в 15 странах, заявил Чернышов - РИА Новости, 06.05.2025
Мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в 15 странах, заявил Чернышов
Мероприятия патриотического движения "Победа 9/45" пройдут в более 15 странах мира, сообщил председатель оргкомитета движения, вице-спикер Госдумы Борис... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:34:00+03:00
2025-05-06T14:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
таиланд
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сша
борис чернышов (депутат)
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мероприятия патриотического движения "Победа 9/45" пройдут в более 15 странах мира, сообщил председатель оргкомитета движения, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. "Отчет прямо сейчас вам дам - это более 100 тысяч участников. Мы говорили, в 15 странах пройдут мероприятия "Победы 9/45, а так посмотрели недавно - мы не ожидали, что подключится Таиланд. Мы не ожидали, что подключится Турция к этому ко всему", - сказал Чернышов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной анонсированию масштабных мероприятий движения. Он добавил, что к участию в мероприятиях движения подключились и представители США. Патриотическое движение "Победа 9/45" создано в рамках АНО "Евразии" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.
https://ria.ru/20250506/vals-2015281857.html
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общество, таиланд, турция, сша, борис чернышов (депутат), госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Таиланд, Турция, США, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в 15 странах, заявил Чернышов

Чернышов: мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в более чем 15 странах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВице-спикер ГД РФ Борис Чернышов на пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов на пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения Победа 9/45 в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов на пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мероприятия патриотического движения "Победа 9/45" пройдут в более 15 странах мира, сообщил председатель оргкомитета движения, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
"Отчет прямо сейчас вам дам - это более 100 тысяч участников. Мы говорили, в 15 странах пройдут мероприятия "Победы 9/45, а так посмотрели недавно - мы не ожидали, что подключится Таиланд. Мы не ожидали, что подключится Турция к этому ко всему", - сказал Чернышов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной анонсированию масштабных мероприятий движения.
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Он добавил, что к участию в мероприятиях движения подключились и представители США.
Патриотическое движение "Победа 9/45" создано в рамках АНО "Евразии" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.
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