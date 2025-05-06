Мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в 15 странах, заявил Чернышов
Чернышов: мероприятия движения "Победа 9/45" пройдут в более чем 15 странах
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВице-спикер ГД РФ Борис Чернышов на пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов на пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мероприятия патриотического движения "Победа 9/45" пройдут в более 15 странах мира, сообщил председатель оргкомитета движения, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
"Отчет прямо сейчас вам дам - это более 100 тысяч участников. Мы говорили, в 15 странах пройдут мероприятия "Победы 9/45, а так посмотрели недавно - мы не ожидали, что подключится Таиланд. Мы не ожидали, что подключится Турция к этому ко всему", - сказал Чернышов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной анонсированию масштабных мероприятий движения.
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Он добавил, что к участию в мероприятиях движения подключились и представители США.
Патриотическое движение "Победа 9/45" создано в рамках АНО "Евразии" для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение "Победа 9/45" поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.