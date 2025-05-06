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В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:29 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015269149.html
В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая
В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая
В Кремле запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:29:00+03:00
2025-05-06T13:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Кремле запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Большом Кремлевском дворце прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая

В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования дня Победы

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Кремле запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Большом Кремлевском дворце прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован", - сказал Песков журналистам.
Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Лидер Мьянмы примет участие в параде Победы в Москве
5 мая, 18:20
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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