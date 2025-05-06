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В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая
В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая
В Кремле запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:29:00+03:00
2025-05-06T13:29:00+03:00
2025-05-06T13:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Кремле запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Большом Кремлевском дворце прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая
В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования дня Победы