https://ria.ru/20250506/pobeda-2015269149.html

В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая

В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025

В Кремле пройдет прием в честь почетных гостей по случаю празднования 9 мая

В Кремле запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:29:00+03:00

2025-05-06T13:29:00+03:00

2025-05-06T13:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Кремле запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Большом Кремлевском дворце прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250505/parad-2015136172.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне