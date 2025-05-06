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Более 376 тысяч школьников посмотрели фильмы о войне
Более 376 тысяч школьников посмотрели фильмы о войне - РИА Новости, 06.05.2025
Более 376 тысяч школьников посмотрели фильмы о войне
Более 376 тысяч российских школьников стали участниками акции "Кино Победы" и посетили свыше 3,5 тысячи кинопоказов фильмов о Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:18:00+03:00
2025-05-06T12:18:00+03:00
2025-05-06T12:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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мосфильм
госфильмофонд рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 376 тысяч российских школьников стали участниками акции "Кино Победы" и посетили свыше 3,5 тысячи кинопоказов фильмов о Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в министерстве культуры России. "Свыше 3,5 тысяч киносеансов посетило более 376 тысяч российских школьников", - говорится в сообщении. Всероссийская акция "Кино Победы", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходила с 10 марта по 30 апреля. В рамках мероприятия, проведённого совместно администрацией президента Российской Федерации, Минкультуры России, Минпросвещения России, Ассоциацией владельцев кинотеатров, сетью кинотеатров "Каро", Киноконцерном "Мосфильм", Госфильмофондом России и Центром кино, школьники посетили бесплатные киносеансы по всей стране. Для них были показаны 15 современных фильмов и кинокартин советского времени от "Разгрома немецких войск под Москвой" 1941 года выпуска до фильма "28 панфиловцев" 2016 года. Самыми популярными кинолентами стали "Офицеры" - их посмотрели более 80 тысяч зрителей, "Судьба человека" - 62,7 тысяч зрителей и "Битва за Севастополь" - 43,4 тысяч зрителей, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250505/moskva-1945063121.html
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россия, мосфильм, госфильмофонд рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Мосфильм, Госфильмофонд РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более 376 тысяч школьников посмотрели фильмы о войне
Минкультуры: более 376 тысяч школьников приняли участие в акции "Кино Победы"