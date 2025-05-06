https://ria.ru/20250506/pobeda-2015224957.html

В Москве пройдет около 150 событий ко Дню Победы

В Москве пройдет около 150 событий ко Дню Победы - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве пройдет около 150 событий ко Дню Победы

Около 150 событий пройдет в московских музеях и выставочных залах ко Дню Победы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:13:00+03:00

2025-05-06T11:13:00+03:00

2025-05-06T11:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

илья глазунов

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 150 событий пройдет в московских музеях и выставочных залах ко Дню Победы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Около 150 событий пройдет в московских музеях и выставочных залах ко Дню Победы. Музеи, подведомственные столичному департаменту культуры, подготовили обширную программу в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Выставки, лекции, кинопоказы, мастер-классы и памятные акции проведут 56 площадок", - говорится в сообщении. Отмечается, что в музее-усадьбе "Кусково" 7 мая в 15.00 пройдет мероприятие "Вахта памяти", посвященное истории Центральной женской снайперской школы. Она располагалась на территории усадьбы в годы войны. В 17.00 на территории лесопарка Кусково состоится концерт Детской музыкальной школы имени Глиэра, а В 14.00 можно будет послушать лекцию. "Восьмого мая в 14.00 в Галерее Ильи Глазунова состоится интерактивное занятие для детей "Дороги войны". Участники познакомятся с историей создания художником одноименной картины. Кроме того, 8 мая в 19.00 Московский государственный музей Есенина и Институт современного искусства представят спектакль-дивертисмент "Мир. Война. Победа" о культурной жизни России в годы войны", - добавляется в сообщении. Уточняется, что 9 мая в 11.00 в Государственном музее обороны Москвы начнется праздничная программа "Победа! Победа! Победа!". Она включает в себя спектакль "Весна - 45… Мы помним" детской театрально-музыкальной студии национального искусства "Карнавальная мозаика", а также экскурсии по основной экспозиции и временной выставке "Салют Победы". "В Музее истории Лефортово 9 мая в 11.00 откроется мини-выставка "Вести с фронта". На ней представят письма, дневниковые записи и открытки на героическую тематику. Вход свободный. В 12.00 посетители музея-заповедника "Коломенское" и усадьбы Измайлово смогут присоединиться к общегородскому празднованию Дня Победы. Со сцен прозвучат стихотворения, мелодии и песни военных лет, также состоятся выступления танцевальных коллективов. Вход свободный", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что в музее-панораме "Бородинская битва" 9 мая пройдут: лекция, экскурсия, мастер-класс и праздничный концерт. В 12.30 состоится тематическая экскурсия. "Музей Москвы в 12:00 приглашает на пешеходную экскурсию "Центр Москвы в годы Великой Отечественной войны". Ее участники обсудят роль столичного метрополитена в те годы, маскировку города от налетов немецкой авиации, а также то, как архитекторы разрабатывали разнообразные проекты изменения визуального облика центра Москвы с воздуха", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014891481.html

https://ria.ru/20250504/meropriyatiya-2014886684.html

https://ria.ru/20250505/moskva-1945063121.html

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москва, россия, илья глазунов, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне