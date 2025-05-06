https://ria.ru/20250506/pobeda-2015187344.html

Опрос показал отношение студентов к празднованию Дня Победы

Опрос показал отношение студентов к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Опрос показал отношение студентов к празднованию Дня Победы

Более 70% российских студентов считают, что День Победы крайне важен для современного общества, 73% согласны с тем, что праздник 9 мая способствует национальной РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:01:00+03:00

2025-05-06T05:01:00+03:00

2025-05-06T05:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451507_0:213:3260:2048_1920x0_80_0_0_667b95340c568593df817602c01dfb4a.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 70% российских студентов считают, что День Победы крайне важен для современного общества, 73% согласны с тем, что праздник 9 мая способствует национальной идентичности, свидетельствуют результаты исследования платформы "Неравнодушный человек", которые есть в распоряжении РИА Новости. Семь из десяти (71%) студентов РФ заявили, что праздник 9 мая крайне важен для современного общества, всего 2% сказали, что этот праздник совершенно не важен, согласно данным опроса платформы "Неравнодушный человек". Кроме того, 73% российских студентов согласны с утверждением о том, что праздник 9 мая способствует укреплению национальной идентичности, 7% респондентов с этим не согласны. Более половины (62%) опрошенных заявили, что для них крайне важно отмечать День Победы. Восемь из десяти (80%) студентов испытывают уважение по отношению к этому празднику, 76% - гордость, 71% - благодарность. Половина (51%%) респондентов рассказали, что знают об участии их родственников в Великой Отечественной войне, но не в подробностях, 27% многое знают о жизни родственников в военное время. По словам 46% опрошенных, они планируют отметить День Победы в кругу семьи, 39% рассказали, что будут смотреть Парад Победы по телевизору, 33% собираются лично посетить парад. Онлайн-опрос проведен платформой "Неравнодушный человек" совместно с Минобрнауки России 9-21 апреля 2025 года среди 6 441 студента российских вузов. Методика - заполнение анкет респондентами на специализированной платформе.

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014891481.html

https://ria.ru/20250506/obschestvo-2015187173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне