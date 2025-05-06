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Опрос показал отношение студентов к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:01 06.05.2025 (обновлено: 05:49 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015187344.html
Опрос показал отношение студентов к празднованию Дня Победы
Опрос показал отношение студентов к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Опрос показал отношение студентов к празднованию Дня Победы
Более 70% российских студентов считают, что День Победы крайне важен для современного общества, 73% согласны с тем, что праздник 9 мая способствует национальной РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:01:00+03:00
2025-05-06T05:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 70% российских студентов считают, что День Победы крайне важен для современного общества, 73% согласны с тем, что праздник 9 мая способствует национальной идентичности, свидетельствуют результаты исследования платформы "Неравнодушный человек", которые есть в распоряжении РИА Новости. Семь из десяти (71%) студентов РФ заявили, что праздник 9 мая крайне важен для современного общества, всего 2% сказали, что этот праздник совершенно не важен, согласно данным опроса платформы "Неравнодушный человек". Кроме того, 73% российских студентов согласны с утверждением о том, что праздник 9 мая способствует укреплению национальной идентичности, 7% респондентов с этим не согласны. Более половины (62%) опрошенных заявили, что для них крайне важно отмечать День Победы. Восемь из десяти (80%) студентов испытывают уважение по отношению к этому празднику, 76% - гордость, 71% - благодарность. Половина (51%%) респондентов рассказали, что знают об участии их родственников в Великой Отечественной войне, но не в подробностях, 27% многое знают о жизни родственников в военное время. По словам 46% опрошенных, они планируют отметить День Победы в кругу семьи, 39% рассказали, что будут смотреть Парад Победы по телевизору, 33% собираются лично посетить парад. Онлайн-опрос проведен платформой "Неравнодушный человек" совместно с Минобрнауки России 9-21 апреля 2025 года среди 6 441 студента российских вузов. Методика - заполнение анкет респондентами на специализированной платформе.
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014891481.html
https://ria.ru/20250506/obschestvo-2015187173.html
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Дарья Буймова
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60
общество, россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Опрос показал отношение студентов к празднованию Дня Победы

Более 70% студентов считают День Победы важным праздником

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк" в Москве
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шествие "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 70% российских студентов считают, что День Победы крайне важен для современного общества, 73% согласны с тем, что праздник 9 мая способствует национальной идентичности, свидетельствуют результаты исследования платформы "Неравнодушный человек", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Семь из десяти (71%) студентов РФ заявили, что праздник 9 мая крайне важен для современного общества, всего 2% сказали, что этот праздник совершенно не важен, согласно данным опроса платформы "Неравнодушный человек".
В московском метро пройдет акция Голоса Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
4 мая, 15:13
Кроме того, 73% российских студентов согласны с утверждением о том, что праздник 9 мая способствует укреплению национальной идентичности, 7% респондентов с этим не согласны.
Более половины (62%) опрошенных заявили, что для них крайне важно отмечать День Победы. Восемь из десяти (80%) студентов испытывают уважение по отношению к этому празднику, 76% - гордость, 71% - благодарность.
Половина (51%%) респондентов рассказали, что знают об участии их родственников в Великой Отечественной войне, но не в подробностях, 27% многое знают о жизни родственников в военное время.
По словам 46% опрошенных, они планируют отметить День Победы в кругу семьи, 39% рассказали, что будут смотреть Парад Победы по телевизору, 33% собираются лично посетить парад.
Онлайн-опрос проведен платформой "Неравнодушный человек" совместно с Минобрнауки России 9-21 апреля 2025 года среди 6 441 студента российских вузов. Методика - заполнение анкет респондентами на специализированной платформе.
Празднование Дня Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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