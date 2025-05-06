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Украинский боевик рассказал, как его сослуживец отрезал ухо мирному жителю
Украинский боевик рассказал, как его сослуживец отрезал ухо мирному жителю - РИА Новости, 06.05.2025
Украинский боевик рассказал, как его сослуживец отрезал ухо мирному жителю
Украинский военный отрезал ухо мирному жителю восточной Украины, рассказал РИА Новости бывший рядовой украинской морской пехоты Денис Рашпля, отбывающий в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:20:00+03:00
2025-05-06T06:20:00+03:00
2025-05-06T06:20:00+03:00
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МОРДОВИЯ, 6 мая - РИА Новости. Украинский военный отрезал ухо мирному жителю восточной Украины, рассказал РИА Новости бывший рядовой украинской морской пехоты Денис Рашпля, отбывающий в России пожизненный срок. Рашпля осужден в России по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны, убийстве и покушении на убийство. "Был случай, когда у нас один парень одному гражданскому ухо отрезал за оскорбление морской пехоты. И ему ничего не было", - сказал Рашпля. По его словам, командиры закрывали глаза на такие случаи.
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РИА Новости
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россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
Украинский боевик рассказал, как его сослуживец отрезал ухо мирному жителю
Пленный Рашпля: украинский военный отрезал ухо мирному жителю восточной Украины