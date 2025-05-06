https://ria.ru/20250506/plennyy-2015191882.html

Украинский боевик рассказал, как его сослуживец отрезал ухо мирному жителю

Украинский боевик рассказал, как его сослуживец отрезал ухо мирному жителю - РИА Новости, 06.05.2025

Украинский боевик рассказал, как его сослуживец отрезал ухо мирному жителю

Украинский военный отрезал ухо мирному жителю восточной Украины, рассказал РИА Новости бывший рядовой украинской морской пехоты Денис Рашпля, отбывающий в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:20:00+03:00

2025-05-06T06:20:00+03:00

2025-05-06T06:20:00+03:00

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МОРДОВИЯ, 6 мая - РИА Новости. Украинский военный отрезал ухо мирному жителю восточной Украины, рассказал РИА Новости бывший рядовой украинской морской пехоты Денис Рашпля, отбывающий в России пожизненный срок. Рашпля осужден в России по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны, убийстве и покушении на убийство. "Был случай, когда у нас один парень одному гражданскому ухо отрезал за оскорбление морской пехоты. И ему ничего не было", - сказал Рашпля. По его словам, командиры закрывали глаза на такие случаи.

https://ria.ru/20250503/plennyj-2014757652.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире