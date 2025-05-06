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"Вернуть уверенность людям". Мурашко высказался о реконструктивной хирургии - РИА Новости, 06.05.2025
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09:00 06.05.2025 (обновлено: 10:51 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/plastika-2015141669.html
"Вернуть уверенность людям". Мурашко высказался о реконструктивной хирургии
"Вернуть уверенность людям". Мурашко высказался о реконструктивной хирургии - РИА Новости, 06.05.2025
"Вернуть уверенность людям". Мурашко высказался о реконструктивной хирургии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил российских пластических хирургов, которые помогают людям вернуть уверенность в себе. Принимая участие в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:00:00+03:00
2025-05-06T10:51:00+03:00
общество
россия
москва
михаил мурашко
наталья мантурова
андрей каприн
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
социальный навигатор
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил российских пластических хирургов, которые помогают людям вернуть уверенность в себе. Принимая участие в церемонии открытия нового корпуса клиники Института пластической хирургии и косметологии (ИПХиК), он заявил, что здоровье подразумевает не только физическое, но и психологическое состояние, уверенность человека в себе.Особую благодарность министр выразил врачам, помогающим участникам специальной военной операции "вернуть эту уверенность, вернуть функциональность". "Сегодня все это является важными компонентами долголетия и ориентирами здравоохранения", — подчеркнул он.По словам Мурашко, чтобы достичь цифр ожидаемой продолжительности жизни, нужно идти разными путями."Это касается не только генетики, пропедевтики внутренних болезней, хирургии, но и, конечно же, пластической хирургии, эстетической медицины, косметологии, эстетической стоматологии", — отметил он, добавив, что пластическая хирургия является частью медицины и экономики страны, у нее колоссальный потенциал.В новом корпусе ИПХиК работают 10 операционных, оснащенных ламинарными потолками (медицинская система для очистки воздуха от бактерий), передовым хирургическим и анестезиологическим оборудованием, операционными столами с подогревом. Здесь проводятся робот-ассистированные операции с помощью хирургической системы Versius.Как сообщила главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент РОПРЭХ Наталья Мантурова, институт, который был основан в 1937 году, идет в ногу со временем и реализует все новейшие тренды: ИИ, робототехника, биоинженерия, регенеративная медицина, клеточные технологии и искусство. "Без искусства в мире эстетической медицины просто нельзя", — отметила она, добавив, что новый объект станет замыкающим на исторической территории института."У нас получился квартал красоты", – заключила Мантурова.Пластический хирург Дмитрий Мельников призвал бороться с клише, дескать, "пластический хирург — некий полуврач, косметист". "У нас очень серьезная специальность с огромным объемом знаний, мы делаем самые смелые операции", — отметил он.В качестве примера врач привел недавнюю уникальную операцию, проведенную участнику СВО в отделении реконструктивной хирургии — закрытие дефекта плечевой кости лоскутом.Важность реконструктивной и пластической хирургии подчеркнул и главный внештатный специалист-онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн."Ваши технологии просто необходимы для нас. В онкологической практике, к сожалению, есть эстетические дефекты и лучевые ожоги. Наши пациенты, которые стали жить дольше, точно заслуживают того, чтобы у них было хорошее качество жизни, чтобы им хотелось жить", — подчеркнул главный онколог.
https://ria.ru/20241021/svo-1979078425.html
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общество, россия, москва, михаил мурашко, наталья мантурова, андрей каприн, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, социальный навигатор, медицина красоты, медицина, здоровье - общество, здоровье
Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко, Наталья Мантурова, Андрей Каприн, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Социальный навигатор, Медицина красоты, Медицина, Здоровье - Общество, Здоровье

"Вернуть уверенность людям". Мурашко высказался о реконструктивной хирургии

© Getty Images / Morsa ImagesОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Morsa Images
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил российских пластических хирургов, которые помогают людям вернуть уверенность в себе. Принимая участие в церемонии открытия нового корпуса клиники Института пластической хирургии и косметологии (ИПХиК), он заявил, что здоровье подразумевает не только физическое, но и психологическое состояние, уверенность человека в себе.
Особую благодарность министр выразил врачам, помогающим участникам специальной военной операции "вернуть эту уверенность, вернуть функциональность". "Сегодня все это является важными компонентами долголетия и ориентирами здравоохранения", — подчеркнул он.
По словам Мурашко, чтобы достичь цифр ожидаемой продолжительности жизни, нужно идти разными путями.
«
"Это касается не только генетики, пропедевтики внутренних болезней, хирургии, но и, конечно же, пластической хирургии, эстетической медицины, косметологии, эстетической стоматологии", — отметил он, добавив, что пластическая хирургия является частью медицины и экономики страны, у нее колоссальный потенциал.
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В новом корпусе ИПХиК работают 10 операционных, оснащенных ламинарными потолками (медицинская система для очистки воздуха от бактерий), передовым хирургическим и анестезиологическим оборудованием, операционными столами с подогревом. Здесь проводятся робот-ассистированные операции с помощью хирургической системы Versius.
Как сообщила главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент РОПРЭХ Наталья Мантурова, институт, который был основан в 1937 году, идет в ногу со временем и реализует все новейшие тренды: ИИ, робототехника, биоинженерия, регенеративная медицина, клеточные технологии и искусство. "Без искусства в мире эстетической медицины просто нельзя", — отметила она, добавив, что новый объект станет замыкающим на исторической территории института.
"У нас получился квартал красоты", – заключила Мантурова.
Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Наталья Мантурова: красота сегодня – это уникальность
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Пластический хирург Дмитрий Мельников призвал бороться с клише, дескать, "пластический хирург — некий полуврач, косметист". "У нас очень серьезная специальность с огромным объемом знаний, мы делаем самые смелые операции", — отметил он.
В качестве примера врач привел недавнюю уникальную операцию, проведенную участнику СВО в отделении реконструктивной хирургии — закрытие дефекта плечевой кости лоскутом.
Важность реконструктивной и пластической хирургии подчеркнул и главный внештатный специалист-онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн.
"Ваши технологии просто необходимы для нас. В онкологической практике, к сожалению, есть эстетические дефекты и лучевые ожоги. Наши пациенты, которые стали жить дольше, точно заслуживают того, чтобы у них было хорошее качество жизни, чтобы им хотелось жить", — подчеркнул главный онколог.
 
ОбществоРоссияМоскваМихаил МурашкоНаталья МантуроваАндрей КапринРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаСоциальный навигаторМедицина красотыМедицинаЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
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