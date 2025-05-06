Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 06.05.2025 (обновлено: 17:20 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/peskov-2015273415.html
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца - РИА Новости, 06.05.2025
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования в бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:52:00+03:00
2025-05-06T17:20:00+03:00
германия
россия
дмитрий песков
фридрих мерц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015255417_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_03e80268a310f7389cdf9be79a540cbd.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования в бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии."Нет, не видим, не считаем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль в результатах голосования в бундестаге знак, что антироссийские политики не могут заручиться поддержкой даже собственной коалиции и есть ли надежда на то, что это заставит западных лидеров сменить риторику.Ранее председатель бундестага Юлия Клёкнер заявила, что Мерц не набрал необходимого большинства — это по меньшей мере 316 голосов депутатов бундестага — на соответствующем голосовании и, следовательно, не избран канцлером Германии. Он получил лишь 310 голосов.
https://ria.ru/20250506/merts-2015272853.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015255417_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c669597e593ad4df8af5bef8ea8e03ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, дмитрий песков, фридрих мерц, в мире
Германия, Россия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, В мире
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца

Песков: поражение Мерца не повлияет на риторику антироссийских политиков

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerФридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 года
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования в бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии.
"Нет, не видим, не считаем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль в результатах голосования в бундестаге знак, что антироссийские политики не могут заручиться поддержкой даже собственной коалиции и есть ли надежда на то, что это заставит западных лидеров сменить риторику.
Ранее председатель бундестага Юлия Клёкнер заявила, что Мерц не набрал необходимого большинства — это по меньшей мере 316 голосов депутатов бундестага — на соответствующем голосовании и, следовательно, не избран канцлером Германии. Он получил лишь 310 голосов.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии
Вчера, 13:51
 
ГерманияРоссияДмитрий ПесковФридрих МерцВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала