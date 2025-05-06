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В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца - РИА Новости, 06.05.2025
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования в бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:52:00+03:00
2025-05-06T13:52:00+03:00
2025-05-06T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования в бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии."Нет, не видим, не считаем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль в результатах голосования в бундестаге знак, что антироссийские политики не могут заручиться поддержкой даже собственной коалиции и есть ли надежда на то, что это заставит западных лидеров сменить риторику.Ранее председатель бундестага Юлия Клёкнер заявила, что Мерц не набрал необходимого большинства — это по меньшей мере 316 голосов депутатов бундестага — на соответствующем голосовании и, следовательно, не избран канцлером Германии. Он получил лишь 310 голосов.
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германия, россия, дмитрий песков, фридрих мерц, в мире
Германия, Россия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, В мире
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца
Песков: поражение Мерца не повлияет на риторику антироссийских политиков