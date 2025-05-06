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В Кремле прокомментировали кадры с любимым кефиром Путина
В Кремле прокомментировали кадры с любимым кефиром Путина - РИА Новости, 06.05.2025
В Кремле прокомментировали кадры с любимым кефиром Путина
Ажиотаж вокруг кефира, который пьет Владимир Путин, говорит о консолидации общества и популярности президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:43:00+03:00
2025-05-06T13:43:00+03:00
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дмитрий песков
павел зарубин
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ажиотаж вокруг кефира, который пьет Владимир Путин, говорит о консолидации общества и популярности президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Так он прокомментировал эпизод из нового документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", когда президент достает из холодильника кефир марки "Эковакино" (производитель — рязанское предприятие "Вакинское агро")."Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента", — сказал Песков.По его словам, это говорит о популярности главы государства и о том, как внимательно люди относятся к нему.Премьера фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Во время съемок президент показал журналистам свою кремлевскую квартиру и угостил их кефиром. Он также признался, что на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники.После этого СМИ писали, что россияне раскупили в магазинах кефир "Эковакино". Как заявил РИА Новости исполнительный директор "Вакинского агро" Сергей Каряев, компания готова к росту спроса на ее продукцию и готова увеличить объем выпуска.
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В гостях у Путина
В гостях у Путина
2025-05-06T13:43
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дмитрий песков, павел зарубин, общество, владимир путин
Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Общество, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали кадры с любимым кефиром Путина
Песков: ажиотаж вокруг любимого кефира Путина говорит о популярности президента
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ажиотаж вокруг кефира, который пьет Владимир Путин, говорит о консолидации общества и популярности президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал эпизод из нового документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина
"Россия. Кремль. Путин
. 25 лет", когда президент достает из холодильника кефир марки "Эковакино" (производитель — рязанское предприятие "Вакинское агро").
«
"Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента", — сказал Песков
.
По его словам, это говорит о популярности главы государства и о том, как внимательно люди относятся к нему.
Премьера фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Во время съемок президент показал журналистам свою кремлевскую квартиру и угостил их кефиром. Он также признался, что на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники.
После этого СМИ писали, что россияне раскупили в магазинах кефир "Эковакино". Как заявил РИА Новости исполнительный директор "Вакинского агро" Сергей Каряев, компания готова к росту спроса на ее продукцию и готова увеличить объем выпуска.