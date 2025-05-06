https://ria.ru/20250506/peskov-2015269456.html

Песков назвал работу российских сил ПВО эффективной

Песков назвал работу российских сил ПВО эффективной - РИА Новости, 06.05.2025

Песков назвал работу российских сил ПВО эффективной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эффективной работу противовоздушной обороны в России и заявил, что российские военные делают славную работу. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:31:00+03:00

2025-05-06T13:31:00+03:00

2025-05-06T13:31:00+03:00

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эффективной работу противовоздушной обороны в России и заявил, что российские военные делают славную работу. "Слава богу, созданная эффективная система противодронной обороны, противовоздушной обороны работает. И здесь наши военные делают славную работу", - сказал Песков журналистам Ранее Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.

https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html

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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, политика