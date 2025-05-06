https://ria.ru/20250506/peskov-2015268899.html
Работа с американской стороной по Украине продолжается, сообщил Кремль
Работа с американской стороной по Украине продолжается, сообщил Кремль - РИА Новости, 06.05.2025
Работа с американской стороной по Украине продолжается, сообщил Кремль
Работа России с американской стороной по украинскому вопросу продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:26:00+03:00
2025-05-06T13:26:00+03:00
2025-05-06T13:26:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Работа России с американской стороной по украинскому вопросу продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжается работа с американской стороной", - сообщил Песков журналистам, комментируя ход переговоров по украинскому вопросу.
https://ria.ru/20250430/uspekh-2014304501.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Работа с американской стороной по Украине продолжается, сообщил Кремль
Песков: работа с американской стороной по Украине продолжается