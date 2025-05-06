https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html

Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая

Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая

Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию в дни празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:15:00+03:00

2025-05-06T13:15:00+03:00

2025-05-06T13:20:00+03:00

москва

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дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию в дни празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока, к сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева от представителей режима, от главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию", - сказал Песков журналистамРоссия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

https://ria.ru/20250505/parad-2015029547.html

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москва, киев, россия, дмитрий песков, день победы, в мире