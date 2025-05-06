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Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:15 06.05.2025 (обновлено: 13:20 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html
Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая
Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая
Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию в дни празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:15:00+03:00
2025-05-06T13:20:00+03:00
москва
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киев
россия
дмитрий песков
день победы
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию в дни празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока, к сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева от представителей режима, от главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию", - сказал Песков журналистамРоссия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
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москва, киев, россия, дмитрий песков, день победы, в мире
Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киев, Россия, Дмитрий Песков, День Победы, В мире
Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая

Песков: Москва не слышала заявлений Киева о готовности к перемирию 9 мая

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию в дни празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, к сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева от представителей режима, от главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию", - сказал Песков журналистам
Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
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