https://ria.ru/20250506/peskov-2015264778.html
Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Кремль
Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Кремль - РИА Новости, 06.05.2025
Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Кремль
Национальные интересы России превыше цен на нефть, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:13:00+03:00
2025-05-06T13:13:00+03:00
2025-05-06T13:13:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Национальные интересы России превыше цен на нефть, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой. Но в любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что международная цена на нефть - очень важный фактор для российской экономики. "Он сохраняет свою актуальность и важность", - заключил Песков.
https://ria.ru/20250503/neft-2014786240.html
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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков
Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Кремль
Песков: национальные интересы России превыше цен на нефть