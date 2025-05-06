https://ria.ru/20250506/peskov-2015264778.html

Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Кремль

Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Кремль - РИА Новости, 06.05.2025

Национальные интересы России превыше цен на нефть, заявил Кремль

Национальные интересы России превыше цен на нефть, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:13:00+03:00

2025-05-06T13:13:00+03:00

2025-05-06T13:13:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Национальные интересы России превыше цен на нефть, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой. Но в любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что международная цена на нефть - очень важный фактор для российской экономики. "Он сохраняет свою актуальность и важность", - заключил Песков.

https://ria.ru/20250503/neft-2014786240.html

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2025

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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков