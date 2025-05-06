https://ria.ru/20250506/pentagon-2015175441.html

Глава Пентагона призвал сократить число генералов и адмиралов, пишут СМИ

Глава Пентагона призвал сократить число генералов и адмиралов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025

Глава Пентагона призвал сократить число генералов и адмиралов, пишут СМИ

Министр обороны США Пит Хегсет приказал сократить число генералов армии и адмиралов с четырьмя звездами на погонах по меньшей мере на 20%, сообщает телеканал... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:06:00+03:00

2025-05-06T01:06:00+03:00

2025-05-06T01:06:00+03:00

сша

пит хегсет

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет приказал сократить число генералов армии и адмиралов с четырьмя звездами на погонах по меньшей мере на 20%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на служебную записку от понедельника, подписанной Хегсетом. Телеканал напоминает, что по состоянию на 2023 год в американских вооруженных силах есть 37 генералов и адмиралов с четырьмя звездами на погонах. "Хегсет приказал высшему руководству Пентагона сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами в вооруженных силах как минимум на 20%", - отметил CNN со ссылкой на служебную записку, к которой он получил доступ. Телеканал добавляет, что согласно служебной записке, Пентагон должен сократить число число генералов в Национальной гвардии на 20% и сократить общее число высших офицеров армии и флота в вооруженных силах на 10%. В настоящее время в армии США насчитывается около 900 высших офицеров армии и флота - тех, кто имеет звание от одной звезды и выше, указывает CNN. "В своей записке Хегсет написал, что сокращения являются "критическим" шагом на пути к "устранению избыточной структуры сил для оптимизации и упорядочения руководства путем сокращения избыточных ... должностей", - добавляет телеканал.

https://ria.ru/20250502/tramp-2014700803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, пит хегсет, министерство обороны сша, в мире