https://ria.ru/20250506/pensiya-2015180409.html

Стал известен средний размер пенсии в России

Стал известен средний размер пенсии в России - РИА Новости, 06.05.2025

Стал известен средний размер пенсии в России

Средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T02:46:00+03:00

2025-05-06T02:46:00+03:00

2025-05-06T02:46:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия