https://ria.ru/20250506/pensiya-2015180409.html
Стал известен средний размер пенсии в России
Стал известен средний размер пенсии в России - РИА Новости, 06.05.2025
Стал известен средний размер пенсии в России
Средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:46:00+03:00
2025-05-06T02:46:00+03:00
2025-05-06T02:46:00+03:00
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.
https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Стал известен средний размер пенсии в России
Соцфонд: средний размер пенсии в России составляет 23 тысячи рублей в месяц
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.