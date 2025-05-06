https://ria.ru/20250506/patsient-2015337573.html

В больнице в Нижегородской области пациент напал на медика

В больнице в Нижегородской области пациент напал на медика - РИА Новости, 06.05.2025

В больнице в Нижегородской области пациент напал на медика

Пациент напал на медработника в больнице города Кстово Нижегородской области, сообщила трудовая инспекция региона. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:21:00+03:00

2025-05-06T17:21:00+03:00

2025-05-06T17:21:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

кстово

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Пациент напал на медработника в больнице города Кстово Нижегородской области, сообщила трудовая инспекция региона. По предварительной информации, инцидент произошел рано утром 5 мая в Кстовской центральной районной больнице. "На 68-летнего работника больницы напал неизвестный и нанес травмы. Позднее работнику оказали помощь и диагностировали различные повреждения головы и лица. Происшествие поставлено на особый контроль главным госинспектором труда в Нижегородской области", - говорится в сообщении. В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что инцидентом заинтересовался глава СК РФ. "В СМИ сообщается, что юноша, находившийся в кабинете рентгенографии, нанес телесные повреждения медику в городе Кстово. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области проводится проверка. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области возбудить уголовное дело и представить доклад", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241224/patsient-1991094153.html

россия

нижегородская область

кстово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижегородская область, кстово, следственный комитет россии (ск рф)