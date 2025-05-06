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В больнице в Нижегородской области пациент напал на медика - РИА Новости, 06.05.2025
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17:21 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/patsient-2015337573.html
В больнице в Нижегородской области пациент напал на медика
В больнице в Нижегородской области пациент напал на медика - РИА Новости, 06.05.2025
В больнице в Нижегородской области пациент напал на медика
Пациент напал на медработника в больнице города Кстово Нижегородской области, сообщила трудовая инспекция региона. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:21:00+03:00
2025-05-06T17:21:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
кстово
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Пациент напал на медработника в больнице города Кстово Нижегородской области, сообщила трудовая инспекция региона. По предварительной информации, инцидент произошел рано утром 5 мая в Кстовской центральной районной больнице. "На 68-летнего работника больницы напал неизвестный и нанес травмы. Позднее работнику оказали помощь и диагностировали различные повреждения головы и лица. Происшествие поставлено на особый контроль главным госинспектором труда в Нижегородской области", - говорится в сообщении. В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что инцидентом заинтересовался глава СК РФ. "В СМИ сообщается, что юноша, находившийся в кабинете рентгенографии, нанес телесные повреждения медику в городе Кстово. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области проводится проверка. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области возбудить уголовное дело и представить доклад", - подчеркивается в сообщении.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, кстово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Кстово, Следственный комитет России (СК РФ)
В больнице в Нижегородской области пациент напал на медика

В Нижегородской области в городе Кстово пациент напал на медработника в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Пациент напал на медработника в больнице города Кстово Нижегородской области, сообщила трудовая инспекция региона.
По предварительной информации, инцидент произошел рано утром 5 мая в Кстовской центральной районной больнице.
«
"На 68-летнего работника больницы напал неизвестный и нанес травмы. Позднее работнику оказали помощь и диагностировали различные повреждения головы и лица. Происшествие поставлено на особый контроль главным госинспектором труда в Нижегородской области", - говорится в сообщении.
В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что инцидентом заинтересовался глава СК РФ.
"В СМИ сообщается, что юноша, находившийся в кабинете рентгенографии, нанес телесные повреждения медику в городе Кстово. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области проводится проверка. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области возбудить уголовное дело и представить доклад", - подчеркивается в сообщении.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников
24 декабря 2024, 19:32
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьКстовоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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