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Биография Пьетро Паролина

Биография Пьетро Паролина - РИА Новости, 06.05.2025

Биография Пьетро Паролина

Кардинал Римско-католической церкви Пьетро Паролин родился 17 января 1955 года в Скьявоне в провинции Виченца на севере Италии в семье учительницы начальных... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:21:00+03:00

2025-05-06T20:21:00+03:00

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Кардинал Римско-католической церкви Пьетро Паролин родился 17 января 1955 года в Скьявоне в провинции Виченца на севере Италии в семье учительницы начальных классов и управляющего магазином сельскохозяйственной техники. Когда Пьетро было десять лет, его отец погиб в автокатастрофе.В возрасте 14 лет он выбрал путь священнического служения и поступил на обучение в Епископальную семинарию Виченцы. После ее окончания был рукоположен в сан священника 27 апреля 1980 года. Начал проходить служение в качестве приходского священника в церкви Святой Троицы в Скио, небольшом городке области Венеция.Затем поступил в Папский Григорианский университет в Риме, а в 1983 году – в Папскую церковную академию, которая готовила священнослужителей для работы в дипломатическом корпусе Святого престола.В 1986 году окончил параллельное обучение в Папском Григорианском университете, защитив диссертацию по каноническому праву о деятельности и полномочиях Синода епископов.В 1986 году поступил на дипломатическую службу Святого Престола. В 1986-1989 годах занимал должность в нунциатуре (посольство Ватикана) Нигерии.В 1989-1992 годах занимал пост в нунциатуре Мексики. Участвовал в переговорах, завершившихся установлением дипломатических отношений между Мексикой и Ватиканом.В 1992 году был отозван в Рим, работал во 2-ом отделе Государственного секретариата под руководством кардинала Анджело Содано, тогдашнего государственного секретаря Ватикана. Паролин был ответственным за дипломатические отношения с Испанией, Андоррой, Италией и Сан-Марино.В 2000 году был назначен ответственным за деятельность военного ординариата и оказание помощи заключенным и тяжело больным гражданам Италии.В 1996-2000 годах также исполнял обязанности управляющего Villa Nazareth (Виллы Назарет) – специального учреждения для детского образования, основанного после Второй мировой войны (1939-1945).30 ноября 2002 года папой Римским Иоанном Павлом II был назначен на пост заместителя министра по связям с иностранными государствами. Курировал отношения с Вьетнамом, Северной Кореей, Израилем и Китаем.17 августа 2009 года папа Римский Бенедикт XVI назначил его архиепископом с титулярной кафедрой Аквапенденте и направил в качестве апостольского нунция (постоянный дипломатический представитель папы Римского в государствах, с которыми Святой Престол поддерживает официальные дипломатические отношения) в Венесуэлу.12 сентября 2009 года был рукоположен в сан епископа.31 августа 2013 года папа Римский Франциск назначил архиепископа Паролина на пост государственного секретаря Святого Престола. Он стал первым иерархом в этой должности, не имевшим на момент назначения кардинальского сана, а также самым молодым государственным секретарем Ватикана со времен Эудженио Пачелли (впоследствии папа Пий XII).28 июня 2018 года папа Франциск возвел Паролина в ранг кардинала-епископа.С 2021 года в связи с ухудшением здоровья папы Франциска кардинал Паролин в силу должности возглавлял многие торжественные мессы вместо понтифика, а также рукополагал епископов для служения на территории Рима и Ватикана.Пьетро Паролин является одним из опытнейших дипломатов Святого престола.С именем кардинала Паролина связывают нормализацию отношений с правительством Вьетнама, что привело, среди прочего, к соглашению о назначении епископов и назначению постоянного папского представителя в Ханое. В числе его достижений – договор 2018 года о назначении епископов в Китае, что фактически означало старт дипломатических отношений Святого престола и КНР.В 2017 году кардинал Паролин стал первым государственным секретарем Ватикана за 19 лет, посетившим с рабочим визитом Российскую Федерацию. В ходе визита в Россию госсекретарь Ватикана встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским ИлариономПьетро Паролин внес серьезный вклад в присоединение Ватикана к договору о нераспространении ядерного оружия, выступив в 2006 году с обращением на 50-й генеральной конференции МАГАТЭ в Австрии. В частности, Паролин отметил, что Святой Престол считает данный договор краеугольным камнем ядерного нераспространения и применения атомной энергетики в исключительно мирных целях.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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