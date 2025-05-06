https://ria.ru/20250506/parad-2015293548.html

Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве

Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025

Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит торжественные мероприятия в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:19:00+03:00

2025-05-06T15:19:00+03:00

2025-05-06T15:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

гвинея-бисау

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001789016_0:130:3295:1984_1920x0_80_0_0_63802e05f73b6acbcfebcf2623ff01d0.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит торжественные мероприятия в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш."Наш президент побывает на праздновании 80-й годовщины Победы", - сказал дипломат агентству.Он отметил, что глава государства прибудет в Россию из Белоруссии, которую прежде посетит с официальным визитом.Раннее о намерении президента Умару Сисоку Эмбало посетить парад Победы в Москве сообщало агентство Lusa.

https://ria.ru/20250417/yuar-2011916312.html

https://ria.ru/20250430/parad-2014336133.html

москва

гвинея-бисау

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, гвинея-бисау, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне