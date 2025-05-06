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Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:19 06.05.2025 (обновлено: 15:56 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/parad-2015293548.html
Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве
Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит торжественные мероприятия в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:19:00+03:00
2025-05-06T15:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
гвинея-бисау
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит торжественные мероприятия в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш."Наш президент побывает на праздновании 80-й годовщины Победы", - сказал дипломат агентству.Он отметил, что глава государства прибудет в Россию из Белоруссии, которую прежде посетит с официальным визитом.Раннее о намерении президента Умару Сисоку Эмбало посетить парад Победы в Москве сообщало агентство Lusa.
https://ria.ru/20250417/yuar-2011916312.html
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в мире, москва, гвинея-бисау, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Гвинея-Бисау, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве

Лопеш: президент Гвинеи-Бисау Эмбало посетит парад Победы 9 мая в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит торжественные мероприятия в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш.
"Наш президент побывает на праздновании 80-й годовщины Победы", - сказал дипломат агентству.
Курсанты - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Министр обороны ЮАР посетит парад Победы в Москве
17 апреля, 20:45
Он отметил, что глава государства прибудет в Россию из Белоруссии, которую прежде посетит с официальным визитом.
Раннее о намерении президента Умару Сисоку Эмбало посетить парад Победы в Москве сообщало агентство Lusa.
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваГвинея-БисауРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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