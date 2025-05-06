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Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве
Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит торжественные мероприятия в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:19:00+03:00
2025-05-06T15:19:00+03:00
2025-05-06T15:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит торжественные мероприятия в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш."Наш президент побывает на праздновании 80-й годовщины Победы", - сказал дипломат агентству.Он отметил, что глава государства прибудет в Россию из Белоруссии, которую прежде посетит с официальным визитом.Раннее о намерении президента Умару Сисоку Эмбало посетить парад Победы в Москве сообщало агентство Lusa.
https://ria.ru/20250417/yuar-2011916312.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Гвинея-Бисау, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве
Лопеш: президент Гвинеи-Бисау Эмбало посетит парад Победы 9 мая в Москве