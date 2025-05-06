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Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:58 06.05.2025 (обновлено: 13:37 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/parad-2015258238.html
Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая
Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая
Военный парад в Минске, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется 9 мая в 20.30, сообщил во вторник заместитель министра обороны... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:58:00+03:00
2025-05-06T13:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
минск
москва
александр лукашенко
парад победы
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Военный парад в Минске, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется 9 мая в 20.30, сообщил во вторник заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко.Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 9 мая будет присутствовать на военном параде на Красной площади в Москве, а во второй половине дня – в Минске."Военный парад в ознаменование 80-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн. Начало военного парада в 20 часов 30 минут", - сообщил Науменко на пресс-конференции по вопросам проведения праздничных мероприятий в Белоруссии.По его словам, в воздушной части парада примут участие 12 вертолетов и 27 самолетов, из них 35 единиц от министерства обороны Белоруссии и четыре единицы авиационной техники от Российской Федерации."Российскую Федерацию будет представлять авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" на самолетах Су-30СМ", - пояснил замминистра.Он также сообщил что в составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета. "Из них 30 представляют силовые структуры и ведомства Республики Беларусь и три расчета от наших гостей, от иностранных государств", - сказал Науменко, добавив что их будут представлять кадеты Нижегородского кадетского училища, курсанты Михайловской военной академии артиллерии из Санкт-Петербурга, Почетный караул Народно-освободительной армии Китая.Кроме того, в параде примут участие пять знаменных групп от иностранных государств - от Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана."Всего в составе пешей колонны задействовано 4832 человека. Еще 431 в составе запасных. Что касается механизированной колонны, то отмечу, что в ней примут участие 26 парадных расчетов. Всего в составе парадных расчетов задействовано 275 единиц техники и еще 60 готовы для того, чтобы принять участие в параде", - сказал Науменко.Он также сообщил, что особенностью парада в этом году является увеличение его исторической части как в составе пеших расчетов, так и в механизированной колонне. "Мы увидим в составе исторической части кавалеристов, тачанку с пулеметом, добавились парадный расчет офицеров с винтовками и с боевыми знаменами-реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также пройдет сводный расчет инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков, тем самым отдавая в том числе дань уважения нашим дедам и прадедам, которые, принимая участие не только в ходе Великой Отечественной войны в разминировании объектов и оказании помощи, но и в послевоенное время внесли большой вклад в очищение территории Республики Беларусь от взрывчатых веществ и различных взрывных устройств", - сказал Науменко.По его словам, механизированную колонну будет возглавлять легендарный танк Т-34. "Кроме того, пройдут мотоциклы, "Катюша", автомобили с прожекторами, представляющие противовоздушную оборону времен Великой Отечественной войны с зенитными установками", - добавил он.
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в мире, белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Минск, Москва, Александр Лукашенко, Парад Победы
Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая

Военный парад в Минске, посвященный 80-летию Победы, начнется вечером 9 мая

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкПарад Победы в Минске
Парад Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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Парад Победы в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Военный парад в Минске, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется 9 мая в 20.30, сообщил во вторник заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 9 мая будет присутствовать на военном параде на Красной площади в Москве, а во второй половине дня – в Минске.
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Репетиции парада Победы-2025: когда и где посмотреть на военную технику
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"Военный парад в ознаменование 80-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн. Начало военного парада в 20 часов 30 минут", - сообщил Науменко на пресс-конференции по вопросам проведения праздничных мероприятий в Белоруссии.
По его словам, в воздушной части парада примут участие 12 вертолетов и 27 самолетов, из них 35 единиц от министерства обороны Белоруссии и четыре единицы авиационной техники от Российской Федерации.
"Российскую Федерацию будет представлять авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" на самолетах Су-30СМ", - пояснил замминистра.
Он также сообщил что в составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета. "Из них 30 представляют силовые структуры и ведомства Республики Беларусь и три расчета от наших гостей, от иностранных государств", - сказал Науменко, добавив что их будут представлять кадеты Нижегородского кадетского училища, курсанты Михайловской военной академии артиллерии из Санкт-Петербурга, Почетный караул Народно-освободительной армии Китая.
Кроме того, в параде примут участие пять знаменных групп от иностранных государств - от Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
"Всего в составе пешей колонны задействовано 4832 человека. Еще 431 в составе запасных. Что касается механизированной колонны, то отмечу, что в ней примут участие 26 парадных расчетов. Всего в составе парадных расчетов задействовано 275 единиц техники и еще 60 готовы для того, чтобы принять участие в параде", - сказал Науменко.
Он также сообщил, что особенностью парада в этом году является увеличение его исторической части как в составе пеших расчетов, так и в механизированной колонне. "Мы увидим в составе исторической части кавалеристов, тачанку с пулеметом, добавились парадный расчет офицеров с винтовками и с боевыми знаменами-реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также пройдет сводный расчет инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков, тем самым отдавая в том числе дань уважения нашим дедам и прадедам, которые, принимая участие не только в ходе Великой Отечественной войны в разминировании объектов и оказании помощи, но и в послевоенное время внесли большой вклад в очищение территории Республики Беларусь от взрывчатых веществ и различных взрывных устройств", - сказал Науменко.
По его словам, механизированную колонну будет возглавлять легендарный танк Т-34. "Кроме того, пройдут мотоциклы, "Катюша", автомобили с прожекторами, представляющие противовоздушную оборону времен Великой Отечественной войны с зенитными установками", - добавил он.
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Генеральные репетиции парада ко Дню Победы пройдут в Минске 2 и 6 мая
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБелоруссияМинскМоскваАлександр ЛукашенкоПарад Победы
 
 
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