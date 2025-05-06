https://ria.ru/20250506/panda-2015204541.html

В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши

В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши - РИА Новости, 06.05.2025

В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши

Панда Катюша, которая недавно начала жить отдельно от мамы, проявляет самостоятельность, активно питается, у нее нормализовался распорядок дня, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:12:00+03:00

2025-05-06T09:12:00+03:00

2025-05-06T10:35:00+03:00

хорошие новости

панда катюша

московский зоопарк

дикие животные

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Панда Катюша, которая недавно начала жить отдельно от мамы, проявляет самостоятельность, активно питается, у нее нормализовался распорядок дня, сообщили в Telegram-канале Московского зоопарка. "Первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В этот период киперы старались отвлекать и развлекать ее. В течение недели Катюша успокоилась, у нее улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня. Сейчас наша юная панда демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, вдыхая ароматы весны", — отметила начальник отдела "Фауна Китая" Ирина Овчинникова.Отмечается, что Катюша все так же очень настойчивая и требовательная. Она довольно быстро поняла, что маминого молока больше нет, нужно питаться бамбуком и есть все вкусняшки, которые дают киперы. Ранее зоопарком было принято решение расселить двух панд, так как Диндин начала проявлять в сторону Катюши первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора — двух лет. Двадцать четвертого апреля панде Катюше исполнился год и восемь месяцев.

https://ria.ru/20250430/medvezhata-2014313138.html

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Панда Катюша в отдельном вольере Первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В этот период киперы старались отвлекать и развлекать её. В течение недели Катюша успокоилась, у неё улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня. 2025-05-06T09:12 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

панда катюша, московский зоопарк, дикие животные