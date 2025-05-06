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В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши - РИА Новости, 06.05.2025
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09:12 06.05.2025 (обновлено: 10:35 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/panda-2015204541.html
В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши
В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши - РИА Новости, 06.05.2025
В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши
Панда Катюша, которая недавно начала жить отдельно от мамы, проявляет самостоятельность, активно питается, у нее нормализовался распорядок дня, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:12:00+03:00
2025-05-06T10:35:00+03:00
хорошие новости
панда катюша
московский зоопарк
дикие животные
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Панда Катюша, которая недавно начала жить отдельно от мамы, проявляет самостоятельность, активно питается, у нее нормализовался распорядок дня, сообщили в Telegram-канале Московского зоопарка. &quot;Первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В этот период киперы старались отвлекать и развлекать ее. В течение недели Катюша успокоилась, у нее улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня. Сейчас наша юная панда демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, вдыхая ароматы весны&quot;, — отметила начальник отдела &quot;Фауна Китая&quot; Ирина Овчинникова.Отмечается, что Катюша все так же очень настойчивая и требовательная. Она довольно быстро поняла, что маминого молока больше нет, нужно питаться бамбуком и есть все вкусняшки, которые дают киперы. Ранее зоопарком было принято решение расселить двух панд, так как Диндин начала проявлять в сторону Катюши первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора — двух лет. Двадцать четвертого апреля панде Катюше исполнился год и восемь месяцев.
https://ria.ru/20250430/medvezhata-2014313138.html
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Панда Катюша в отдельном вольере
Первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В этот период киперы старались отвлекать и развлекать её. В течение недели Катюша успокоилась, у неё улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня.
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панда катюша, московский зоопарк, дикие животные
Хорошие новости, Панда Катюша, Московский зоопарк, Дикие животные
В Московском зоопарке рассказали о жизни панды Катюши

Московский зоопарк: панда Катюша проявляет самостоятельность и активно питается

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Панда Катюша, которая недавно начала жить отдельно от мамы, проявляет самостоятельность, активно питается, у нее нормализовался распорядок дня, сообщили в Telegram-канале Московского зоопарка.
«

"Первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В этот период киперы старались отвлекать и развлекать ее. В течение недели Катюша успокоилась, у нее улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня. Сейчас наша юная панда демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, вдыхая ароматы весны", — отметила начальник отдела "Фауна Китая" Ирина Овчинникова.

Отмечается, что Катюша все так же очень настойчивая и требовательная. Она довольно быстро поняла, что маминого молока больше нет, нужно питаться бамбуком и есть все вкусняшки, которые дают киперы.
Ранее зоопарком было принято решение расселить двух панд, так как Диндин начала проявлять в сторону Катюши первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора — двух лет. Двадцать четвертого апреля панде Катюше исполнился год и восемь месяцев.
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Хорошие новостиПанда КатюшаМосковский зоопаркДикие животные
 
 
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