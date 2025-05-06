В Панаме открыли памятник советским подводникам
Богданова: в Панаме к 80-летию Победы открыли памятник советским подводникам
© AP Photo / Matias DelacroixГород Панама
© AP Photo / Matias Delacroix
Город Панама. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. В столице Панамы состоялось торжественное открытие памятника советским подводникам, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Панамы Наталья Богданова.
"Мы долго искали подходящее место, и в итоге решили установить памятник на территории православной церкви. Это стало символичным: здесь наши соотечественники смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память погибших. Пусть Панама и далека от России, но это место стало по-настоящему близким каждому из нас", - отметила Богданова.
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Памятник-беседка установлен на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы, где собирается русская диаспора. По словам собеседницы агентства, работа над ним длилась более пяти лет - идея возникла ещё в 2019 году, но из-за пандемии и санкционных сложностей завершить его удалось только к 80-й годовщине Победы.
Монумент посвящён проходу советских подводных лодок через Панамский канал в 1942 году - тогда группа из шести подводных судов прорвала водную блокаду нацистской Германии, пройдя через Тихий океан в Атлантический через Панаму. Одна из подлодок была торпедирована японцами и затонула, на ее борту находились 56 членов экипажа. По словам Богдановой, все они будут упомянуты поимённо на мемориальной доске, которую установят позднее в этом году.
Мемориал стал первым в Латинской Америке памятником, посвящённым советским подводникам и первым. По мнению организаторов, он не только сохранит историческую память, но и станет новым центром притяжения для русской общины в регионе.
В церемонии открытия приняли участие представители дипломатического корпуса, Русской Православной Церкви, общественных организаций, а также российские соотечественники, проживающие в Панаме. В день открытия у монумента прошла панихида, после чего участники возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.