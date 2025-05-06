https://ria.ru/20250506/panama-2015224484.html

В Панаме открыли памятник советским подводникам

В Панаме открыли памятник советским подводникам - РИА Новости, 06.05.2025

В Панаме открыли памятник советским подводникам

В столице Панамы состоялось торжественное открытие памятника советским подводникам, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала РИА РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:11:00+03:00

2025-05-06T11:11:00+03:00

2025-05-06T11:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

панама

россия

панамский канал

русская православная церковь

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. В столице Панамы состоялось торжественное открытие памятника советским подводникам, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Панамы Наталья Богданова. "Мы долго искали подходящее место, и в итоге решили установить памятник на территории православной церкви. Это стало символичным: здесь наши соотечественники смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память погибших. Пусть Панама и далека от России, но это место стало по-настоящему близким каждому из нас", - отметила Богданова. Памятник-беседка установлен на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы, где собирается русская диаспора. По словам собеседницы агентства, работа над ним длилась более пяти лет - идея возникла ещё в 2019 году, но из-за пандемии и санкционных сложностей завершить его удалось только к 80-й годовщине Победы. Монумент посвящён проходу советских подводных лодок через Панамский канал в 1942 году - тогда группа из шести подводных судов прорвала водную блокаду нацистской Германии, пройдя через Тихий океан в Атлантический через Панаму. Одна из подлодок была торпедирована японцами и затонула, на ее борту находились 56 членов экипажа. По словам Богдановой, все они будут упомянуты поимённо на мемориальной доске, которую установят позднее в этом году. Мемориал стал первым в Латинской Америке памятником, посвящённым советским подводникам и первым. По мнению организаторов, он не только сохранит историческую память, но и станет новым центром притяжения для русской общины в регионе. В церемонии открытия приняли участие представители дипломатического корпуса, Русской Православной Церкви, общественных организаций, а также российские соотечественники, проживающие в Панаме. В день открытия у монумента прошла панихида, после чего участники возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

https://ria.ru/20250416/pamyatnik-2011546407.html

https://ria.ru/20250429/posolstvo-2014048867.html

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панама, россия, панамский канал, русская православная церковь, 80-летие победы в великой отечественной войне