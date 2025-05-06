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В Панаме открыли памятник советским подводникам - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:11 06.05.2025 (обновлено: 11:29 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/panama-2015224484.html
В Панаме открыли памятник советским подводникам
В Панаме открыли памятник советским подводникам - РИА Новости, 06.05.2025
В Панаме открыли памятник советским подводникам
В столице Панамы состоялось торжественное открытие памятника советским подводникам, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала РИА РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:11:00+03:00
2025-05-06T11:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
панама
россия
панамский канал
русская православная церковь
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. В столице Панамы состоялось торжественное открытие памятника советским подводникам, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Панамы Наталья Богданова. "Мы долго искали подходящее место, и в итоге решили установить памятник на территории православной церкви. Это стало символичным: здесь наши соотечественники смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память погибших. Пусть Панама и далека от России, но это место стало по-настоящему близким каждому из нас", - отметила Богданова. Памятник-беседка установлен на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы, где собирается русская диаспора. По словам собеседницы агентства, работа над ним длилась более пяти лет - идея возникла ещё в 2019 году, но из-за пандемии и санкционных сложностей завершить его удалось только к 80-й годовщине Победы. Монумент посвящён проходу советских подводных лодок через Панамский канал в 1942 году - тогда группа из шести подводных судов прорвала водную блокаду нацистской Германии, пройдя через Тихий океан в Атлантический через Панаму. Одна из подлодок была торпедирована японцами и затонула, на ее борту находились 56 членов экипажа. По словам Богдановой, все они будут упомянуты поимённо на мемориальной доске, которую установят позднее в этом году. Мемориал стал первым в Латинской Америке памятником, посвящённым советским подводникам и первым. По мнению организаторов, он не только сохранит историческую память, но и станет новым центром притяжения для русской общины в регионе. В церемонии открытия приняли участие представители дипломатического корпуса, Русской Православной Церкви, общественных организаций, а также российские соотечественники, проживающие в Панаме. В день открытия у монумента прошла панихида, после чего участники возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.
https://ria.ru/20250416/pamyatnik-2011546407.html
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панама, россия, панамский канал, русская православная церковь, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Панама, Россия, Панамский канал, Русская православная церковь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Панаме открыли памятник советским подводникам

Богданова: в Панаме к 80-летию Победы открыли памятник советским подводникам

© AP Photo / Matias DelacroixГород Панама
Город Панама - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Город Панама. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. В столице Панамы состоялось торжественное открытие памятника советским подводникам, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Панамы Наталья Богданова.
"Мы долго искали подходящее место, и в итоге решили установить памятник на территории православной церкви. Это стало символичным: здесь наши соотечественники смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память погибших. Пусть Панама и далека от России, но это место стало по-настоящему близким каждому из нас", - отметила Богданова.
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Памятник-беседка установлен на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы, где собирается русская диаспора. По словам собеседницы агентства, работа над ним длилась более пяти лет - идея возникла ещё в 2019 году, но из-за пандемии и санкционных сложностей завершить его удалось только к 80-й годовщине Победы.
Монумент посвящён проходу советских подводных лодок через Панамский канал в 1942 году - тогда группа из шести подводных судов прорвала водную блокаду нацистской Германии, пройдя через Тихий океан в Атлантический через Панаму. Одна из подлодок была торпедирована японцами и затонула, на ее борту находились 56 членов экипажа. По словам Богдановой, все они будут упомянуты поимённо на мемориальной доске, которую установят позднее в этом году.
Мемориал стал первым в Латинской Америке памятником, посвящённым советским подводникам и первым. По мнению организаторов, он не только сохранит историческую память, но и станет новым центром притяжения для русской общины в регионе.
В церемонии открытия приняли участие представители дипломатического корпуса, Русской Православной Церкви, общественных организаций, а также российские соотечественники, проживающие в Панаме. В день открытия у монумента прошла панихида, после чего участники возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.
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