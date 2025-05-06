В Ростове-на-Дону открыли памятник Гукасу Мадояну
В Ростове-на-Дону открыли памятник Герою Советского Союза Гукасу Мадояну
© Фото : Правительство Ростовской областиТоржественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, освободителю и почётному гражданину Ростова-на-Дону Гукасу Мадояну
Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, освободителю и почётному гражданину Ростова-на-Дону Гукасу Мадояну
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза, освободителю и почётному гражданину Ростова-на-Дону Гукасу Мадояну состоялась в одном из центральных районов города, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону прошла торжественная церемония открытия памятника в честь легендарного командира Красной Армии Гукаса Мадояна, руководившего обороной Ростова-на-Дону в районе железнодорожного вокзала. В этом же районе есть улица, названная в честь героя, где и установлен памятник под авторством Нерсика Киракосяна и Валерия Жиляева.
В церемонии принимали участие врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители армянской общины региона, а также внук и правнук героя. По словам врио главы Ростовской области, сегодняшнее открытие памятника – лишь малая часть дани памяти Гукасу Мадояну, которую можно отдать.
"Очень правильно, что появился памятник, который чествует этого великого человека… героя, который проявил… выдающиеся способности. Я бы хотел всем нам пожелать, чтобы у нас была хотя бы часть той решимости, патриотизма, той силы, которые были в этих незабываемых людях", - подчеркнул Слюсарь.
Гукас Карапетович Мадоян — подполковник, Герой Советского Союза, награждён орденами Ленина, Александра Невского, "Знак Почёта", а также медалью армии США "За выдающиеся заслуги". Почетный гражданин города Ростова-на-Дону. С 8 по 14 февраля 1943 года батальон 159-й стрелковой бригады под командованием старшего лейтенанта Гукаса Мадояна оборонял город Ростов-на-Дону в районе железнодорожного вокзала. За шесть дней героической обороны бойцы Мадояна отбили десятки атак немецких войск. Вечером 13 февраля атака гитлеровцев оказалась последней, и наступающая Красная Армия выбила врага из окрестностей вокзала.