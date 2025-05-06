Рейтинг@Mail.ru
В Индии заявили, что не атаковали военные объекты в Пакистане - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 06.05.2025 (обновлено: 01:35 07.05.2025)
https://ria.ru/20250506/pakistan-2015412650.html
В Индии заявили, что не атаковали военные объекты в Пакистане
В Индии заявили, что не атаковали военные объекты в Пакистане - РИА Новости, 07.05.2025
В Индии заявили, что не атаковали военные объекты в Пакистане
Минобороны Индии заявило, что не атаковало военные объекты Пакистана в рамках операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-06T23:58:00+03:00
2025-05-07T01:35:00+03:00
в мире
индия
пакистан
джамму
операция синдур в пакистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147908/64/1479086444_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e70a1e42d0518c735677482916ddbc7f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Минобороны Индии заявило, что не атаковало военные объекты Пакистана в рамках операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре на пакистанской территории. "Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не сопровождались эскалацией. Ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации", - отметили в индийском минобороны. Ранее минобороны Индии сообщило о начале операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещены в России
https://ria.ru/20250506/pakistan-2015411773.html
https://ria.ru/20250505/pakistan-2015159998.html
https://ria.ru/20250505/pakistan-2014944895.html
индия
пакистан
джамму
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147908/64/1479086444_327:0:3000:2005_1920x0_80_0_0_18cb2ae9e6901e6649cb156ca940fd80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, джамму, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Джамму, Операция Синдур в Пакистане
В Индии заявили, что не атаковали военные объекты в Пакистане

Минобороны Индии заявило, что не наносило удары по военным объектам в Пакистане

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Минобороны Индии заявило, что не атаковало военные объекты Пакистана в рамках операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре на пакистанской территории.
"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не сопровождались эскалацией. Ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации", - отметили в индийском минобороны.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Пакистан временно закрыл воздушное пространство
Вчера, 23:49
Ранее минобороны Индии сообщило о начале операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Постпред Пакистана в ООН заявил о серьезном риске эскалации конфликта
5 мая, 21:17
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещены в России
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Пакистан запросил экстренные консультации в Совбезе ООН
5 мая, 00:55
 
В миреИндияПакистанДжаммуОперация Синдур в Пакистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала