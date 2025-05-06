В Индии заявили, что не атаковали военные объекты в Пакистане
Минобороны Индии заявило, что не наносило удары по военным объектам в Пакистане
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Минобороны Индии заявило, что не атаковало военные объекты Пакистана в рамках операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре на пакистанской территории.
"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не сопровождались эскалацией. Ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации", - отметили в индийском минобороны.
Пакистан временно закрыл воздушное пространство
Вчера, 23:49
Ранее минобороны Индии сообщило о начале операции "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещены в России