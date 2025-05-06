https://ria.ru/20250506/pakistan-2015409799.html
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии
Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-06T23:31:00+03:00
2025-05-06T23:31:00+03:00
2025-05-07T04:31:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахавалпуру и Музаффарабаду, сообщил телеканал Geo."Некоторое время назад <…> Индия нанесла воздушные удары по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахавалпуре, Котли и Музаффарабаде — в трех местах с воздуха. Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана", — отметил он.Чаудри отметил, что Пакистан "ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет".Минобороны Индии, в свою очередь, заявило, что Вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане. Основные тезисы: По информации Samaa TV, Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Позже телеканал сообщил, что Исламабад провел ответную ракетную атаку по целям в Индии."В ответ Пакистан нанёс ответный удар и запустил ракеты по нескольким целям в Индии", — говорится в сообщении.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
2025-05-06T23:31
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пакистан, в мире, индия, джамму
Пакистан, В мире, Индия, Джамму
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахавалпуру и Музаффарабаду, сообщил телеканал Geo.
«
"Некоторое время назад <…> Индия нанесла воздушные удары по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахавалпуре, Котли и Музаффарабаде — в трех местах с воздуха. Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана", — отметил он.
Чаудри отметил, что Пакистан "ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет".
Минобороны Индии, в свою очередь, заявило, что Вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане
. Основные тезисы:
- в ходе начавшейся операции нанесли удары по девяти объектам;
- ни один пакистанский военный объект не был атакован;
- "действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера";
- удары по террористической инфраструктуре на территории Пакистана последовали за варварским терактом в Пахалгаме.
По информации Samaa TV, Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов.
Позже телеканал сообщил, что Исламабад провел ответную ракетную атаку по целям в Индии.
"В ответ Пакистан нанёс ответный удар и запустил ракеты по нескольким целям в Индии", — говорится в сообщении.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир
22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия
предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели
, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде
персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.
Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.