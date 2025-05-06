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Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии - РИА Новости, 07.05.2025
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23:31 06.05.2025 (обновлено: 04:31 07.05.2025)
https://ria.ru/20250506/pakistan-2015409799.html
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии
Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-06T23:31:00+03:00
2025-05-07T04:31:00+03:00
пакистан
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахавалпуру и Музаффарабаду, сообщил телеканал Geo.&quot;Некоторое время назад &lt;…&gt; Индия нанесла воздушные удары по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахавалпуре, Котли и Музаффарабаде — в трех местах с воздуха. Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана&quot;, — отметил он.Чаудри отметил, что Пакистан "ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет".Минобороны Индии, в свою очередь, заявило, что Вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане. Основные тезисы: По информации Samaa TV, Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Позже телеканал сообщил, что Исламабад провел ответную ракетную атаку по целям в Индии."В ответ Пакистан нанёс ответный удар и запустил ракеты по нескольким целям в Индии", — говорится в сообщении.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
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пакистан, в мире, индия, джамму
Пакистан, В мире, Индия, Джамму

Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахавалпуру и Музаффарабаду, сообщил телеканал Geo.
«

"Некоторое время назад <…> Индия нанесла воздушные удары по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахавалпуре, Котли и Музаффарабаде — в трех местах с воздуха. Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана", — отметил он.

Чаудри отметил, что Пакистан "ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет".
Минобороны Индии, в свою очередь, заявило, что Вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане. Основные тезисы:
  • в ходе начавшейся операции нанесли удары по девяти объектам;
  • ни один пакистанский военный объект не был атакован;
  • "действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера";
  • удары по террористической инфраструктуре на территории Пакистана последовали за варварским терактом в Пахалгаме.
© AP Photo / M.D. MughalПоследствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
По информации Samaa TV, Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство на 48 часов.
Позже телеканал сообщил, что Исламабад провел ответную ракетную атаку по целям в Индии.
"В ответ Пакистан нанёс ответный удар и запустил ракеты по нескольким целям в Индии", — говорится в сообщении.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
© AP Photo / M.D. MughalПоследствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.
Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
На Западе назвали единственную страну, способную примирить Индию и Пакистан
1 мая, 19:57
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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