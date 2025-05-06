https://ria.ru/20250506/pakistan-2015409458.html

Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии

Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии - РИА Новости, 07.05.2025

Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии

Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-06T23:27:00+03:00

2025-05-06T23:27:00+03:00

2025-05-07T01:35:00+03:00

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кашмир

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду, сообщает телеканал Geo."Некоторое время назад… Индия нанесла воздушные удары по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде в трех местах с воздуха. Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана", - заявил он.Чаудри отметил, что Пакистан "ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет".Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещены в России

https://ria.ru/20250506/indiya-2015409928.html

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в мире, индия, пакистан, джамму, кашмир, операция синдур в пакистане