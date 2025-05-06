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Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии - РИА Новости, 07.05.2025
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23:27 06.05.2025 (обновлено: 01:35 07.05.2025)
https://ria.ru/20250506/pakistan-2015409458.html
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии - РИА Новости, 07.05.2025
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии
Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-06T23:27:00+03:00
2025-05-07T01:35:00+03:00
в мире
индия
пакистан
джамму
кашмир
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду, сообщает телеканал Geo."Некоторое время назад… Индия нанесла воздушные удары по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде в трех местах с воздуха. Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана", - заявил он.Чаудри отметил, что Пакистан "ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет".Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещены в России
https://ria.ru/20250506/indiya-2015409928.html
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в мире, индия, пакистан, джамму, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Джамму, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии

Армия Пакистана заявила о нанесении ракетного удара со стороны ВВС Индии

© Getty Images / AnadoluИстребители "Теджас" ВВС Индии
Истребители Теджас ВВС Индии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Anadolu
Истребители "Теджас" ВВС Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду, сообщает телеканал Geo.
"Некоторое время назад… Индия нанесла воздушные удары по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде в трех местах с воздуха. Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана", - заявил он.
Истребители ВВС Индии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по Пакистану
Вчера, 23:31
Чаудри отметил, что Пакистан "ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет".
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Постпред Пакистана в ООН заявил о серьезном риске эскалации конфликта
5 мая, 21:17
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещены в России
Пакистан - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Пакистан даст отпор в случае агрессии, заявил постпред при ООН
5 мая, 21:15
 
В миреИндияПакистанДжаммуКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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