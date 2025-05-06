Рейтинг@Mail.ru
Постпредство прокомментировало отказ ЕС от российских энергоресурсов - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/otkaz-2015392563.html
Постпредство прокомментировало отказ ЕС от российских энергоресурсов
Постпредство прокомментировало отказ ЕС от российских энергоресурсов - РИА Новости, 06.05.2025
Постпредство прокомментировало отказ ЕС от российских энергоресурсов
Отказ ЕС от энергоресурсов из России –саморазрушительный курс на отказ от надежных поставок по доступным ценам, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:43:00+03:00
2025-05-06T20:43:00+03:00
россия
европа
брюссель
марио драги
еврокомиссия
евросоюз
европейский центральный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Отказ ЕС от энергоресурсов из России –саморазрушительный курс на отказ от надежных поставок по доступным ценам, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при Евросоюзе. Ранее во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. "Разрекламированная Еврокомиссией и представленная в нарушение анонсированных ею ранее сроков только 6 мая этого года "Дорожная карта" с целью прекращения импорта энергоресурсов из России идет в русле взятого ЕС в 2022 году саморазрушительного курса на полный отказ от надежных, стабильных поставок российских энергоносителей по доступным ценам", - указывается в документе. В постпредстве отметили, что деструктивные последствия этой политики для Европы налицо – затяжная стагнация экономики, деиндустриализация, падение благосостояния населения. "Предложенные Брюсселем очередные антирыночные меры, продиктованные исключительно политическими мотивами, нанесут экономике Евросоюза еще больший ущерб", - подчеркнули в российском представительстве. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250506/es-2015391906.html
https://ria.ru/20250506/rossiya-2015391645.html
https://ria.ru/20250506/es-2015350715.html
россия
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, брюссель, марио драги, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк, в мире
Россия, Европа, Брюссель, Марио Драги, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский центральный банк, В мире
Постпредство прокомментировало отказ ЕС от российских энергоресурсов

Постпредство РФ назвало отказ ЕС от энергоресурсов из России саморазрушительным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Отказ ЕС от энергоресурсов из России –саморазрушительный курс на отказ от надежных поставок по доступным ценам, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при Евросоюзе.
Ранее во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Отказ от российского топлива не в интересах ЕС, заявило постпредство России
Вчера, 20:36
"Разрекламированная Еврокомиссией и представленная в нарушение анонсированных ею ранее сроков только 6 мая этого года "Дорожная карта" с целью прекращения импорта энергоресурсов из России идет в русле взятого ЕС в 2022 году саморазрушительного курса на полный отказ от надежных, стабильных поставок российских энергоносителей по доступным ценам", - указывается в документе.
В постпредстве отметили, что деструктивные последствия этой политики для Европы налицо – затяжная стагнация экономики, деиндустриализация, падение благосостояния населения.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Россия готова к развитию энергетического сотрудничества с ЕС
Вчера, 20:30
"Предложенные Брюсселем очередные антирыночные меры, продиктованные исключительно политическими мотивами, нанесут экономике Евросоюза еще больший ущерб", - подчеркнули в российском представительстве.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В США высмеяли ЕС из-за нового антироссийского решения
Вчера, 17:55
 
РоссияЕвропаБрюссельМарио ДрагиЕврокомиссияЕвросоюзЕвропейский центральный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала