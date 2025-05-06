Постпредство прокомментировало отказ ЕС от российских энергоресурсов
Постпредство РФ назвало отказ ЕС от энергоресурсов из России саморазрушительным
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Отказ ЕС от энергоресурсов из России –саморазрушительный курс на отказ от надежных поставок по доступным ценам, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постпредства России при Евросоюзе.
Ранее во вторник Еврокомиссия представила свою дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ и атомное топливо. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества.
"Разрекламированная Еврокомиссией и представленная в нарушение анонсированных ею ранее сроков только 6 мая этого года "Дорожная карта" с целью прекращения импорта энергоресурсов из России идет в русле взятого ЕС в 2022 году саморазрушительного курса на полный отказ от надежных, стабильных поставок российских энергоносителей по доступным ценам", - указывается в документе.
В постпредстве отметили, что деструктивные последствия этой политики для Европы налицо – затяжная стагнация экономики, деиндустриализация, падение благосостояния населения.
"Предложенные Брюсселем очередные антирыночные меры, продиктованные исключительно политическими мотивами, нанесут экономике Евросоюза еще больший ущерб", - подчеркнули в российском представительстве.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.