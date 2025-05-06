https://ria.ru/20250506/orban-2015405252.html

ЕС начал войну против России и проиграл ее, заявил Орбан

ЕС начал войну против России и проиграл ее, заявил Орбан - РИА Новости, 06.05.2025

ЕС начал войну против России и проиграл ее, заявил Орбан

Евросоюз начал прокси-войну на Украине против России и проиграл ее, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:51:00+03:00

2025-05-06T22:51:00+03:00

2025-05-06T22:51:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз начал прокси-войну на Украине против России и проиграл ее, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Самая большая их (стран ЕС - ред.) проблема в том, что они проиграли войну. Они начали войну на Украине против России, Россия начала войну против Украины, что они использовали, чтобы выступить против русских, и они проиграли ее. Так что сегодня, впервые со времен Второй мировой войны, сложилась ситуация, когда европейские страны проигрывают войну", - сказал Орбан, выступая в городе Рацкеве, его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Венгерский премьер уточнил, что речь идет о прокси-войне, которая "заключается в том, что я не иду туда, но я оказываю влияние на воюющие стороны, и воюющие стороны там воюют вместо меня". "Они (ЕС - ред.) финансируют войну, они обучают солдат, они дают пошаговые цели, они управляют целенаводящей системой, они собирают спутниковую информацию для украинцев, они по уши в ней. Это их война. И она таит в себе огромные опасности, не говоря о том, что одна из сторон войны является ядерной державой", - отметил Орбан. Он подчеркнул, что в Будапеште ведут учет погибших закарпатских венгров и оказывают помощь их семьям. Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002463429.html

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, facebook