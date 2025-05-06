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Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к банкротству сообщества - РИА Новости, 06.05.2025
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14:07 06.05.2025 (обновлено: 14:11 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/orban-2015275850.html
Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к банкротству сообщества
Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к банкротству сообщества - РИА Новости, 06.05.2025
Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к банкротству сообщества
Вступление Венгрии в Евросоюз было взаимовыгодной сделкой, а прием Украины обернется банкротством для сообщества, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:07:00+03:00
2025-05-06T14:11:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
манфред вебер
евросоюз
европарламент
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Вступление Венгрии в Евросоюз было взаимовыгодной сделкой, а прием Украины обернется банкротством для сообщества, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ответ на критику со стороны председателя крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфреда Вебера. Вебер на пресс-конференции во вторник заявил, что ЕНП всецело поддерживает Украину, а Венгрия оказалась в ситуации, когда оставшиеся 26 членов ЕС настроены против нее. "Венгрия была принята в Евросоюз, потому что от этого выигрывали страны-члены. Это была хорошая сделка. И для Германии тоже, господин Вебер. Прием Украины - это не хорошая сделка. Украина - это не добавленная стоимость, это банкротство. Огромная ошибка отправлять европейские деньги на Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления борющейся с проблемами европейской экономики. Пришло время европейским лидерам представлять европейский народ, господин Вебер!" - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Орбан ранее заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006091952.html
https://ria.ru/20250314/orban-2004937432.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, манфред вебер, евросоюз, европарламент, европейская народная партия
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Манфред Вебер, Евросоюз, Европарламент, Европейская народная партия
Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к банкротству сообщества

Премьер Венгрии Орбан заявил, что прием Украины обернется банкротством для ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Вступление Венгрии в Евросоюз было взаимовыгодной сделкой, а прием Украины обернется банкротством для сообщества, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ответ на критику со стороны председателя крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфреда Вебера.
Вебер на пресс-конференции во вторник заявил, что ЕНП всецело поддерживает Украину, а Венгрия оказалась в ситуации, когда оставшиеся 26 членов ЕС настроены против нее.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Венгрия заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС
20 марта, 01:57
"Венгрия была принята в Евросоюз, потому что от этого выигрывали страны-члены. Это была хорошая сделка. И для Германии тоже, господин Вебер. Прием Украины - это не хорошая сделка. Украина - это не добавленная стоимость, это банкротство. Огромная ошибка отправлять европейские деньги на Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления борющейся с проблемами европейской экономики. Пришло время европейским лидерам представлять европейский народ, господин Вебер!" - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Орбан ранее заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
* запрещена в РФ как экстремистская
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан
14 марта, 11:09
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанМанфред ВеберЕвросоюзЕвропарламентЕвропейская народная партия
 
 
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