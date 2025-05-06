Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к банкротству сообщества
Премьер Венгрии Орбан заявил, что прием Украины обернется банкротством для ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Вступление Венгрии в Евросоюз было взаимовыгодной сделкой, а прием Украины обернется банкротством для сообщества, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ответ на критику со стороны председателя крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфреда Вебера.
"Венгрия была принята в Евросоюз, потому что от этого выигрывали страны-члены. Это была хорошая сделка. И для Германии тоже, господин Вебер. Прием Украины - это не хорошая сделка. Украина - это не добавленная стоимость, это банкротство. Огромная ошибка отправлять европейские деньги на Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления борющейся с проблемами европейской экономики. Пришло время европейским лидерам представлять европейский народ, господин Вебер!" - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Орбан ранее заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
* запрещена в РФ как экстремистская