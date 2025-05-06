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Жителей Раменского округа предупредили об угрозе воздушной опасности
Жителей Раменского округа предупредили об угрозе воздушной опасности - РИА Новости, 06.05.2025
Жителей Раменского округа предупредили об угрозе воздушной опасности
Администрация Раменского муниципального округа предупредила об угрозе воздушной опасности и советует избегать открытой местности. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:17:00+03:00
2025-05-06T22:17:00+03:00
2025-05-06T22:17:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация Раменского муниципального округа предупредила об угрозе воздушной опасности и советует избегать открытой местности. "Существует воздушная опасность! Будьте внимательны, ждите дополнительной информации", - отмечается в Telegram-канале администрации, созданном для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера. Граждан призвали избегать открытой местности, а также отойти от окон. "Переместитесь в центральную часть здания или подвальное помещение, если это возможно. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), раменский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Раменский район, Украина, Вооруженные силы Украины
Жителей Раменского округа предупредили об угрозе воздушной опасности
Власти Раменского района Подмосковья предупредили об угрозе воздушной опасности