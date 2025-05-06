https://ria.ru/20250506/opasnost-2015402972.html

Жителей Раменского округа предупредили об угрозе воздушной опасности

Жителей Раменского округа предупредили об угрозе воздушной опасности - РИА Новости, 06.05.2025

Жителей Раменского округа предупредили об угрозе воздушной опасности

Администрация Раменского муниципального округа предупредила об угрозе воздушной опасности и советует избегать открытой местности. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:17:00+03:00

2025-05-06T22:17:00+03:00

2025-05-06T22:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

раменский район

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010918950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65ab160e80cf5b510804f608e366c7ba.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация Раменского муниципального округа предупредила об угрозе воздушной опасности и советует избегать открытой местности. "Существует воздушная опасность! Будьте внимательны, ждите дополнительной информации", - отмечается в Telegram-канале администрации, созданном для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера. Граждан призвали избегать открытой местности, а также отойти от окон. "Переместитесь в центральную часть здания или подвальное помещение, если это возможно. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20241101/bpla-1981363685.html

московская область (подмосковье)

раменский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), раменский район, украина, вооруженные силы украины