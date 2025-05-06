https://ria.ru/20250506/opasnost-2015397466.html

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:24:00+03:00

2025-05-06T21:24:00+03:00

2025-05-06T21:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия