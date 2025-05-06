https://ria.ru/20250506/opasnost-2015397466.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:24:00+03:00
2025-05-06T21:24:00+03:00
2025-05-06T21:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального главка в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки дронов