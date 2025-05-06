https://ria.ru/20250506/oon-2015407467.html

Украинцы пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН, заявил Полянский

Украинцы пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 06.05.2025

Украинцы пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН, заявил Полянский

Украинцы вместе с европейскими спонсорами попытались сорвать концерт "Хора Турецкого", который состоялся ранее в здании Генассамблеи ООН, но безуспешно –... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:11:00+03:00

2025-05-06T23:11:00+03:00

2025-05-06T23:11:00+03:00

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ООН, 6 мая - РИА Новости. Украинцы вместе с европейскими спонсорами попытались сорвать концерт "Хора Турецкого", который состоялся ранее в здании Генассамблеи ООН, но безуспешно – мероприятие прошло с аншлагом, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Соответствующий концерт, как передавал корреспондент РИА Новости, прошел в понедельник (в ночь на вторник по времени мск) в здании Генассамблеи ООН. Мероприятие посетили сотни человек, а на песнях "Бухенвальдский набат" и "День Победы" собравшиеся встали и подпевали хору. В свою очередь Полянский отметил, что концерт прошел с аншлагом: "пришло столько народу, что многие попросту не смогли попасть в зал, вмещающий 1800 мест". "И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами! Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт. Как видите, и это не сработало", – написал Полянский в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/oon-2015197733.html

https://ria.ru/20250506/zheneva-2015363253.html

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в мире, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон, хор турецкого, россия, украина, европа