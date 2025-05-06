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Украинцы пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 06.05.2025
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23:11 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/oon-2015407467.html
Украинцы пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН, заявил Полянский
Украинцы пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 06.05.2025
Украинцы пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН, заявил Полянский
Украинцы вместе с европейскими спонсорами попытались сорвать концерт "Хора Турецкого", который состоялся ранее в здании Генассамблеи ООН, но безуспешно –... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:11:00+03:00
2025-05-06T23:11:00+03:00
в мире
дмитрий полянский
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ООН, 6 мая - РИА Новости. Украинцы вместе с европейскими спонсорами попытались сорвать концерт "Хора Турецкого", который состоялся ранее в здании Генассамблеи ООН, но безуспешно – мероприятие прошло с аншлагом, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Соответствующий концерт, как передавал корреспондент РИА Новости, прошел в понедельник (в ночь на вторник по времени мск) в здании Генассамблеи ООН. Мероприятие посетили сотни человек, а на песнях "Бухенвальдский набат" и "День Победы" собравшиеся встали и подпевали хору. В свою очередь Полянский отметил, что концерт прошел с аншлагом: "пришло столько народу, что многие попросту не смогли попасть в зал, вмещающий 1800 мест". "И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами! Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт. Как видите, и это не сработало", – написал Полянский в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/oon-2015197733.html
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в мире, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон, хор турецкого, россия, украина, европа
В мире, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Хор Турецкого, Россия, Украина, Европа
Украинцы пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН, заявил Полянский

Полянский: украинцы безуспешно пытались сорвать концерт "Хора Турецкого" в ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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ООН, 6 мая - РИА Новости. Украинцы вместе с европейскими спонсорами попытались сорвать концерт "Хора Турецкого", который состоялся ранее в здании Генассамблеи ООН, но безуспешно – мероприятие прошло с аншлагом, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
Соответствующий концерт, как передавал корреспондент РИА Новости, прошел в понедельник (в ночь на вторник по времени мск) в здании Генассамблеи ООН. Мероприятие посетили сотни человек, а на песнях "Бухенвальдский набат" и "День Победы" собравшиеся встали и подпевали хору.
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В свою очередь Полянский отметил, что концерт прошел с аншлагом: "пришло столько народу, что многие попросту не смогли попасть в зал, вмещающий 1800 мест".
"И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами! Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт. Как видите, и это не сработало", – написал Полянский в Telegram-канале.
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В миреДмитрий ПолянскийООНГенеральная Ассамблея ООНХор ТурецкогоРоссияУкраинаЕвропа
 
 
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