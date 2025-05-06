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Россия поддерживает аудит ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 06.05.2025
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07:59 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/oon-2015197733.html
Россия поддерживает аудит ООН, заявил Полянский
Россия поддерживает аудит ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 06.05.2025
Россия поддерживает аудит ООН, заявил Полянский
Россия поддерживает аудит ООН, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:59:00+03:00
2025-05-06T07:59:00+03:00
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ООН, 6 мая - РИА Новости. Россия поддерживает аудит ООН, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. "Мы всегда выступаем за аудит и контроль, не только мы, все", - сказал Полянский. "Бюрократия ООН тоже должна ощущать, что она работает на государства-члены. И если возникают проблемы, они должны понимать, что это и их проблемы, а не только проблемы государств-членов", - добавил он. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей в том числе аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходит на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. Позднее в ООН отмечали, что в рамках соответствующей инициативы генсека работа идет по трем направлениям: оптимизация ресурсов, реорганизация мандатов и структурные изменения в системе Организации.
https://ria.ru/20250506/poljanskij-2015192500.html
https://ria.ru/20210714/oon-1741183781.html
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в мире, россия, сша, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, США, Дмитрий Полянский, ООН
Россия поддерживает аудит ООН, заявил Полянский

Полянский: бюрократия ООН должна ощущать, что она работает на государства-члены

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 6 мая - РИА Новости. Россия поддерживает аудит ООН, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы всегда выступаем за аудит и контроль, не только мы, все", - сказал Полянский.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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"Бюрократия ООН тоже должна ощущать, что она работает на государства-члены. И если возникают проблемы, они должны понимать, что это и их проблемы, а не только проблемы государств-членов", - добавил он.
В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей в том числе аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходит на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. Позднее в ООН отмечали, что в рамках соответствующей инициативы генсека работа идет по трем направлениям: оптимизация ресурсов, реорганизация мандатов и структурные изменения в системе Организации.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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14 июля 2021, 09:10
 
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