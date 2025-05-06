Россия поддерживает аудит ООН, заявил Полянский
Полянский: бюрократия ООН должна ощущать, что она работает на государства-члены
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 6 мая - РИА Новости. Россия поддерживает аудит ООН, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы всегда выступаем за аудит и контроль, не только мы, все", - сказал Полянский.
"Бюрократия ООН тоже должна ощущать, что она работает на государства-члены. И если возникают проблемы, они должны понимать, что это и их проблемы, а не только проблемы государств-членов", - добавил он.
В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей в том числе аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходит на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. Позднее в ООН отмечали, что в рамках соответствующей инициативы генсека работа идет по трем направлениям: оптимизация ресурсов, реорганизация мандатов и структурные изменения в системе Организации.
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