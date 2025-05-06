https://ria.ru/20250506/oon-2015197733.html

Россия поддерживает аудит ООН, заявил Полянский

Россия поддерживает аудит ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 06.05.2025

Россия поддерживает аудит ООН, заявил Полянский

Россия поддерживает аудит ООН, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:59:00+03:00

2025-05-06T07:59:00+03:00

2025-05-06T07:59:00+03:00

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ООН, 6 мая - РИА Новости. Россия поддерживает аудит ООН, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. "Мы всегда выступаем за аудит и контроль, не только мы, все", - сказал Полянский. "Бюрократия ООН тоже должна ощущать, что она работает на государства-члены. И если возникают проблемы, они должны понимать, что это и их проблемы, а не только проблемы государств-членов", - добавил он. В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей в том числе аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходит на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов. Позднее в ООН отмечали, что в рамках соответствующей инициативы генсека работа идет по трем направлениям: оптимизация ресурсов, реорганизация мандатов и структурные изменения в системе Организации.

https://ria.ru/20250506/poljanskij-2015192500.html

https://ria.ru/20210714/oon-1741183781.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, дмитрий полянский, оон