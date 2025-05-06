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Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН - РИА Новости, 06.05.2025
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05:41 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html
Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН
Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН - РИА Новости, 06.05.2025
Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН
Сообщения о возможном выходе США из ООН – слухи и спекуляции, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:41:00+03:00
2025-05-06T05:41:00+03:00
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ООН, 6 мая – РИА Новости. Сообщения о возможном выходе США из ООН – слухи и спекуляции, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Ходят разные слухи, начиная с того, что кто-то говорит, что США готовы выйти из ООН или сократить финансирование. Это спекуляции и слухи. Пока что у нас нет ничего практического", – сказал Полянский. Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для США. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета США "внутренним процессом" страны.
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в мире, сша, россия, дмитрий полянский, оон, воз, юнеско
В мире, США, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО
Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН

Полянский назвал сообщения о выходе США из ООН слухами и спекуляцией

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 6 мая – РИА Новости. Сообщения о возможном выходе США из ООН – слухи и спекуляции, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Ходят разные слухи, начиная с того, что кто-то говорит, что США готовы выйти из ООН или сократить финансирование. Это спекуляции и слухи. Пока что у нас нет ничего практического", – сказал Полянский.
Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для США. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета США "внутренним процессом" страны.
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