https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html

Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН

Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН - РИА Новости, 06.05.2025

Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН

Сообщения о возможном выходе США из ООН – слухи и спекуляции, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:41:00+03:00

2025-05-06T05:41:00+03:00

2025-05-06T05:41:00+03:00

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ООН, 6 мая – РИА Новости. Сообщения о возможном выходе США из ООН – слухи и спекуляции, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Ходят разные слухи, начиная с того, что кто-то говорит, что США готовы выйти из ООН или сократить финансирование. Это спекуляции и слухи. Пока что у нас нет ничего практического", – сказал Полянский. Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для США. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета США "внутренним процессом" страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, дмитрий полянский, оон, воз, юнеско