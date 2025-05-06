https://ria.ru/20250506/oon-2015183596.html

"Хор Турецкого" исполнил в ООН песни военных лет

"Хор Турецкого" исполнил в ООН песни военных лет - РИА Новости, 06.05.2025

"Хор Турецкого" исполнил в ООН песни военных лет

"Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO исполнили в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет, мероприятие посетили сотни человек, передает... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:46:00+03:00

2025-05-06T03:46:00+03:00

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василий небензя

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ООН, 6 мая – РИА Новости. "Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO исполнили в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет, мероприятие посетили сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.Концерт был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Битком набитый зал Генассамблеи тепло встретил коллектив, который исполнил песни военных лет: "Катюша", "Темная ночь", "Синий платочек", "Журавли" , Смуглянка" и другие композиции. Звучали и современные произведения.На песнях "Бухенвальдский набат" и "День Победы" сотни собравшихся встали и подпевали хору.Мероприятие посетили ветераны, высокопоставленные дипломаты различных стран и сотрудники секретариата ООН."Победа во Второй мировой войне была общей, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы помним и ценим вклад каждого", – сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к собравшимся.Последний раз "Хор Турецкого" выступал в штаб-квартире ООН семь лет назад, но, как отметил основатель группы Михаил Турецкий, даже в этом году визы в США смогли получить не все участники коллектива.Мероприятие является частью международного проекта "Песни Победы", который с 2015 года через музыку объединяет разные поколения людей и способствует сохранению исторической памяти.

https://ria.ru/20250504/vashington-2014827304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO исполнили в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет "Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO исполнили в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет, мероприятие посетили сотни человек, передает корреспондент РИА Новости. На песнях "Бухенвальдский набат" и "День Победы" зрители встали и подпевали хору. 2025-05-06T03:46 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, василий небензя, михаил турецкий, оон, генеральная ассамблея оон, в мире