https://ria.ru/20250506/ogranichenija-2015373657.html

В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения

В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Жуковский" в 19.04 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:20:00+03:00

2025-05-06T19:20:00+03:00

2025-05-06T19:20:00+03:00

аэропорт "жуковский"

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Жуковский" в 19.04 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "В 19.04 ограничения сняты", - сообщили там. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250506/aeroporty-2015367480.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

аэропорт "жуковский", россия