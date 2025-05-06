https://ria.ru/20250506/ogranichenija-2015373657.html
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Жуковский" в 19.04 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:20:00+03:00
2025-05-06T19:20:00+03:00
2025-05-06T19:20:00+03:00
аэропорт "жуковский"
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Жуковский" в 19.04 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "В 19.04 ограничения сняты", - сообщили там. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250506/aeroporty-2015367480.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт "жуковский", россия
Аэропорт "Жуковский", Россия
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения
В аэропорту "Жуковский" в 19:04 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов