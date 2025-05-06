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В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
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В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Жуковский" в 19.04 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 06.05.2025
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аэропорт "жуковский"
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Жуковский" в 19.04 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "В 19.04 ограничения сняты", - сообщили там. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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аэропорт "жуковский", россия
Аэропорт "Жуковский", Россия
В аэропорту "Жуковский" сняли временные ограничения

В аэропорту "Жуковский" в 19:04 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Жуковский" в 19.04 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
«
"В 19.04 ограничения сняты", - сообщили там.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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