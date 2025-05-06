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ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа в Курской области - РИА Новости, 06.05.2025
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Религия
 
07:11 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/obstrely-2015194236.html
ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа в Курской области
ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа в Курской области - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа в Курской области
Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказал РИА Новости, что ВСУ... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:11:00+03:00
2025-05-06T07:11:00+03:00
религия
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валерий герасимов
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказал РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. "Обстреляли храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Все это было обстреляно. Разрушены два храма в Малой Локне: в селе и в женской колонии. Повреждены купола храма в Уланке, поврежден храм в Борках, сильно поврежден храм в Черкасском Поречном, в Погребках храм практически под снос. И на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов. Есть повреждения в заолешинском храме (село Заолешки – ред.) – то есть все храмы (Суджанского церковного округа – ред.) обстреляны в той или иной степени", – рассказал протоиерей. По информации сайта министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, признаны объектами культурного наследия подвергшиеся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, пострадавших во время боевых действий. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250504/vsu-2014913032.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, религия
Религия, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Религия
ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа в Курской области

Протоиерей Зинченко: ВСУ обстреляли пвсе храмы Суджанского церковного округа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка в освобожденной Судже
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказал РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены.
"Обстреляли храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Все это было обстреляно. Разрушены два храма в Малой Локне: в селе и в женской колонии. Повреждены купола храма в Уланке, поврежден храм в Борках, сильно поврежден храм в Черкасском Поречном, в Погребках храм практически под снос. И на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов. Есть повреждения в заолешинском храме (село Заолешки – ред.) – то есть все храмы (Суджанского церковного округа – ред.) обстреляны в той или иной степени", – рассказал протоиерей.
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По информации сайта министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, признаны объектами культурного наследия подвергшиеся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, пострадавших во время боевых действий.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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