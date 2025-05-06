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Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.05.2025
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:13:00+03:00
2025-05-06T01:13:00+03:00
2025-05-06T01:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет управление, всего за сутки ВСУ выпустили 11 единиц различных боеприпасов, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 11 боеприпасов по территории ДНР