https://ria.ru/20250506/obmen-2015287313.html

ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной

ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной - РИА Новости, 06.05.2025

ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной

Россия и Украина осуществили обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:53:00+03:00

2025-05-06T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия и Украина осуществили обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ, сообщило во вторник Минобороны РФ."При возвращении российских военнослужащих из плена гуманитарное посредничество оказали Объединённые Арабские Эмираты", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250506/voennye-2015287194.html

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