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ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной
ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной - РИА Новости, 06.05.2025
ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной
Россия и Украина осуществили обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:53:00+03:00
2025-05-06T14:53:00+03:00
2025-05-06T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия и Украина осуществили обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ, сообщило во вторник Минобороны РФ."При возвращении российских военнослужащих из плена гуманитарное посредничество оказали Объединённые Арабские Эмираты", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250506/voennye-2015287194.html
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ОАЭ, Россия, Украина, В мире
ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной
МО РФ: ОАЭ выступили посредником при обмене военных между Россией и Украиной