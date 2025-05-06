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ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной - РИА Новости, 06.05.2025
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14:53 06.05.2025 (обновлено: 15:12 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/obmen-2015287313.html
ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной
ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной - РИА Новости, 06.05.2025
ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной
Россия и Украина осуществили обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия и Украина осуществили обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ, сообщило во вторник Минобороны РФ."При возвращении российских военнослужащих из плена гуманитарное посредничество оказали Объединённые Арабские Эмираты", - подчеркнули в ведомстве.
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оаэ, россия, украина, в мире
ОАЭ, Россия, Украина, В мире
ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между Россией и Украиной

МО РФ: ОАЭ выступили посредником при обмене военных между Россией и Украиной

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия и Украина осуществили обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"При возвращении российских военнослужащих из плена гуманитарное посредничество оказали Объединённые Арабские Эмираты", - подчеркнули в ведомстве.
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных
Вчера, 14:52
 
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