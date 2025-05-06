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Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке - РИА Новости, 06.05.2025
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09:45 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/nju-jork-2015208336.html
Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке
Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке - РИА Новости, 06.05.2025
Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке
Пропалестинские активисты провели акцию протеста у места проведения бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке Met Gala, передает агентство... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:45:00+03:00
2025-05-06T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пропалестинские активисты провели акцию протеста у места проведения бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке Met Gala, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По сообщению агентства, протестующие собрались недалеко от места проведения бала, перепрыгивали через установленные заграждения, а также устраивали перепалки с теми, кто поддерживает Израиль. В полиции Нью-Йорка, тем не менее, сообщили, что обошлось без задержаний. Британское издание Metro отмечает, что во время протестов происходили стычки с полицией, полицейские выводили некоторых активистов. Бал Met Gala, организуемый Институтом костюма в музее Метрополитен в Нью-Йорке, ежегодно проходит в первый понедельник мая и считается одним из наиболее ярких событий фэшн-индустрии. Мероприятие знаменует начало новой выставки музея, посвященной моде, а дресс-код ежегодно определяется темой выставки.
https://ria.ru/20250505/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240506/protesty-1944044004.html
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в мире, нью-йорк (город), израиль
В мире, Нью-Йорк (город), Израиль
Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты провели акцию протеста у места проведения Met Gala

© Getty Images / Anadolu / Mostafa BassimУчастники акции протеста в Нью-Йорке, США
Участники акции протеста в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Mostafa Bassim
Участники акции протеста в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пропалестинские активисты провели акцию протеста у места проведения бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке Met Gala, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По сообщению агентства, протестующие собрались недалеко от места проведения бала, перепрыгивали через установленные заграждения, а также устраивали перепалки с теми, кто поддерживает Израиль. В полиции Нью-Йорка, тем не менее, сообщили, что обошлось без задержаний.
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Вчера, 19:55
Британское издание Metro отмечает, что во время протестов происходили стычки с полицией, полицейские выводили некоторых активистов.
Бал Met Gala, организуемый Институтом костюма в музее Метрополитен в Нью-Йорке, ежегодно проходит в первый понедельник мая и считается одним из наиболее ярких событий фэшн-индустрии. Мероприятие знаменует начало новой выставки музея, посвященной моде, а дресс-код ежегодно определяется темой выставки.
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