https://ria.ru/20250506/natsizm-2015408975.html

Нацизм поднимает голову в Европе, заявил посол России в Турции

Нацизм поднимает голову в Европе, заявил посол России в Турции - РИА Новости, 06.05.2025

Нацизм поднимает голову в Европе, заявил посол России в Турции

Нацизм поднимает голову в Европе, стоит задача отчаянной борьбы с ним, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:24:00+03:00

2025-05-06T23:24:00+03:00

2025-05-06T23:24:00+03:00

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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Нацизм поднимает голову в Европе, стоит задача отчаянной борьбы с ним, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Ровно 80 лет назад наши отцы и деды одержали историческую победу в Великой Отечественной войне над германским фашизмом. Ровно 80 лет назад была достигнута Великая Победа в этой войне и, естественно, сейчас каждый год, но особенно в круглые даты, именно сейчас, когда 80 лет, мы поздравляем оставшихся в живых ветеранов, мы ухаживаем за могилами тех, кто ушел, мы вспоминаем об их бессмертном подвиге", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал". Посол отмети проведение традиционной акции "Бессмертный полк" в Турции. "Бессмертный полк" - это шествие, в ходе которого очень многие люди в России и за пределами России с портретами своих отцов, дедов, родственников - участников Великой Отечественной войны идут по улицам и площадям своих городов. Очень трогательно. Инициатива эта родилась, что называется, снизу, она пришла из народа, и мы ее чтим. В частности, такое шествие состоялось (4 мая - ред.) здесь, у нас в Анкаре, в посольстве, а также в целом ряде городов Турции. В них приняли участие российские граждане, постоянно проживающие в этой стране, но не только. Мне было очень приятно, что на этом "Бессмертном полку" в нашем посольстве присутствовали сотрудники наших братских посольств - Белоруссии и Киргизии, присутствовали отдельные граждане других постсоветских государств. Это важно, что они помнят и знают об этом великом празднике", - сказал Ерхов. Посол отметил и важность того, что на этих мероприятиях было очень много детей. "Важно потому, что наши деды и наши отцы сражались за жизнь не только нашу, но за жизнь наших детей и внуков. И еще эта годовщина, это празднование важны потому, что именно сейчас, в последние годы, и в Европе, и не только в Европе, поднимают голову нацисты. Нацизм - это отвратительное, уродливое социально-политическое явление, и вновь стоит задача отчаянной борьбы с ним, что мы и делаем", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250506/shojgu-2015172615.html

https://ria.ru/20250430/natsizm-2014293501.html

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европа, россия, турция, алексей ерхов, в мире