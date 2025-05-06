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Население США и Европы опасается третьей мировой войны, пишет Guardian - РИА Новости, 06.05.2025
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10:42 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/naselenie-2015219617.html
Население США и Европы опасается третьей мировой войны, пишет Guardian
Население США и Европы опасается третьей мировой войны, пишет Guardian - РИА Новости, 06.05.2025
Население США и Европы опасается третьей мировой войны, пишет Guardian
Население США и ряда стран Европы считают, что в течение следующих 5-10 лет может разразиться третья мировая война, пишет газета Guardian со ссылкой на данные... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:42:00+03:00
2025-05-06T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Население США и ряда стран Европы считают, что в течение следующих 5-10 лет может разразиться третья мировая война, пишет газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov. Согласно полученным результатам, в общей сложности 55% жителей Франции считают, что такой конфликт весьма или вполне вероятен. Такого же мнения придерживаются 50% граждан Испании, 46% населения Италии и 45% американцев. В Британии и Германии о вероятности начала третьей мировой войны заявили по 41% опрошенных граждан, при этом доля тех, кто считает это маловероятным выше в этих странах - 42% и 43%, соответственно. Как отмечает Guardian, исследование показало, что большинство людей (от 68% до 76%) заявили, что в новом конфликте возможно использование ядерного оружия, от 57% до 73% населения стран также думают, что число человеческих жертв в результате конфликта будет больше, чем в период с 1943 по 1945 годы. Помимо этого многие (от 25% до 44%) считают, что третья мировая приведет к гибели большей части человечества. Опрос проводился с 3 по 16 апреля. Информация о том, сколько человек приняли участие в исследовании, не приводится.
https://ria.ru/20250428/tramp-2013843777.html
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в мире, сша, европа, франция
В мире, США, Европа, Франция
Население США и Европы опасается третьей мировой войны, пишет Guardian

Guardian: жители США и стран ЕС считают возможной третью мировую через 5-10 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛюди прогуливаются по одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Люди прогуливаются по одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Люди прогуливаются по одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Население США и ряда стран Европы считают, что в течение следующих 5-10 лет может разразиться третья мировая война, пишет газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov.
Согласно полученным результатам, в общей сложности 55% жителей Франции считают, что такой конфликт весьма или вполне вероятен. Такого же мнения придерживаются 50% граждан Испании, 46% населения Италии и 45% американцев. В Британии и Германии о вероятности начала третьей мировой войны заявили по 41% опрошенных граждан, при этом доля тех, кто считает это маловероятным выше в этих странах - 42% и 43%, соответственно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Как отмечает Guardian, исследование показало, что большинство людей (от 68% до 76%) заявили, что в новом конфликте возможно использование ядерного оружия, от 57% до 73% населения стран также думают, что число человеческих жертв в результате конфликта будет больше, чем в период с 1943 по 1945 годы. Помимо этого многие (от 25% до 44%) считают, что третья мировая приведет к гибели большей части человечества.
Опрос проводился с 3 по 16 апреля. Информация о том, сколько человек приняли участие в исследовании, не приводится.
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