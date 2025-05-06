https://ria.ru/20250506/narody-2015406004.html

Папа римский при жизни назвал народы России и Украины братскими

Папа римский при жизни назвал народы России и Украины братскими - РИА Новости, 06.05.2025

Папа римский при жизни назвал народы России и Украины братскими

Папа римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости назвал братскими народы России и Украины, это следует из... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:59:00+03:00

2025-05-06T22:59:00+03:00

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россия

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Папа римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости назвал братскими народы России и Украины, это следует из материала, который предоставил агентству общавшийся с понтификом лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда, при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери", — говорится в интервью папы Франциска РИА Новости. Папа римский Франциск 25 марта 2022 года посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Католики верят, что это завещала сделать явившаяся детям близ португальского города Фатима в 1917-м Дева Мария.Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек.На мероприятии присутствовали более 160 делегаций от государств и международных организаций. Россию на похоронах понтифика представила министр культуры Ольга Любимова.

https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html

https://ria.ru/20250506/vatikan-2015316288.html

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