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Папа римский при жизни назвал народы России и Украины братскими - РИА Новости, 06.05.2025
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22:59 06.05.2025 (обновлено: 23:23 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/narody-2015406004.html
Папа римский при жизни назвал народы России и Украины братскими
Папа римский при жизни назвал народы России и Украины братскими - РИА Новости, 06.05.2025
Папа римский при жизни назвал народы России и Украины братскими
Папа римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости назвал братскими народы России и Украины, это следует из... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:59:00+03:00
2025-05-06T23:23:00+03:00
россия
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
ватикан
умер папа римский франциск
папа римский
рим
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Папа римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости назвал братскими народы России и Украины, это следует из материала, который предоставил агентству общавшийся с понтификом лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда, при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери", — говорится в интервью папы Франциска РИА Новости. Папа римский Франциск 25 марта 2022 года посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Католики верят, что это завещала сделать явившаяся детям близ португальского города Фатима в 1917-м Дева Мария.Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек.На мероприятии присутствовали более 160 делегаций от государств и международных организаций. Россию на похоронах понтифика представила министр культуры Ольга Любимова.
https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html
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Россия, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, Ватикан, Умер папа римский Франциск, Папа Римский, Рим
Папа римский при жизни назвал народы России и Украины братскими

Папа римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братскими

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Папа римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости назвал братскими народы России и Украины, это следует из материала, который предоставил агентству общавшийся с понтификом лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда, при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери", — говорится в интервью папы Франциска РИА Новости.
Папа римский Франциск 25 марта 2022 года посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Католики верят, что это завещала сделать явившаяся детям близ португальского города Фатима в 1917-м Дева Мария.
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Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить папу римского в последний путь. В городе проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек.
На мероприятии присутствовали более 160 делегаций от государств и международных организаций. Россию на похоронах понтифика представила министр культуры Ольга Любимова.
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