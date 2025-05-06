Рейтинг@Mail.ru
В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 06.05.2025 (обновлено: 15:17 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/nahodka-2015290890.html
В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла
В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла - РИА Новости, 06.05.2025
В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла
Двадцать тонн растительного масла вылились из лопнувшей тары большегруза на километр дороги в Находке, пожарные и дорожники очищают опасный для транспорта... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:07:00+03:00
2025-05-06T15:17:00+03:00
авто
находка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015291725_0:232:960:772_1920x0_80_0_0_897dc41c1be1e294ec15b7a2d4c6de84.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Двадцать тонн растительного масла вылились из лопнувшей тары большегруза на километр дороги в Находке, пожарные и дорожники очищают опасный для транспорта участок, сообщает в своём Тelegram-канале минтранс региона. "Участок региональной дороги во Врангеле (Находка) на данный момент опасен для движения транспортных средств: 20 тонн растительного масла разлилось на проезжую часть из-за лопнувшей тары у перевозящей его фуры... На месте работают пожарные – смывают масло водой. Специалисты "Примавтодора" приступили к ликвидации скользкости путем подсыпки скользкого участка отсевом", - говорится в сообщении. В краевом минтрансе уточнили, что протяженность опасного участка - порядка одного километра.
https://ria.ru/20250407/maslo-2009753268.html
находка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015291725_0:202:960:922_1920x0_80_0_0_3f3fd7f6a41b3eda96c04aca696ca11d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, находка, происшествия
Авто, Находка, Происшествия
В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла

В Находке из фуры на дорогу вылилось почти 20 т масла, участок опасен для машин

© Фото : Минтранс ПриморьяЛиквидация последствий разлива растительного масла на проезжую часть в Находке
Ликвидация последствий разлива растительного масла на проезжую часть в Находке - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Минтранс Приморья
Ликвидация последствий разлива растительного масла на проезжую часть в Находке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Двадцать тонн растительного масла вылились из лопнувшей тары большегруза на километр дороги в Находке, пожарные и дорожники очищают опасный для транспорта участок, сообщает в своём Тelegram-канале минтранс региона.
«
"Участок региональной дороги во Врангеле (Находка) на данный момент опасен для движения транспортных средств: 20 тонн растительного масла разлилось на проезжую часть из-за лопнувшей тары у перевозящей его фуры... На месте работают пожарные – смывают масло водой. Специалисты "Примавтодора" приступили к ликвидации скользкости путем подсыпки скользкого участка отсевом", - говорится в сообщении.
В краевом минтрансе уточнили, что протяженность опасного участка - порядка одного километра.
Порт города Анапа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе
7 апреля, 10:23
 
АвтоНаходкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала