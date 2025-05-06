https://ria.ru/20250506/nahodka-2015290890.html
В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла
В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла - РИА Новости, 06.05.2025
В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла
Двадцать тонн растительного масла вылились из лопнувшей тары большегруза на километр дороги в Находке, пожарные и дорожники очищают опасный для транспорта... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:07:00+03:00
2025-05-06T15:07:00+03:00
2025-05-06T15:17:00+03:00
авто
находка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Двадцать тонн растительного масла вылились из лопнувшей тары большегруза на километр дороги в Находке, пожарные и дорожники очищают опасный для транспорта участок, сообщает в своём Тelegram-канале минтранс региона. "Участок региональной дороги во Врангеле (Находка) на данный момент опасен для движения транспортных средств: 20 тонн растительного масла разлилось на проезжую часть из-за лопнувшей тары у перевозящей его фуры... На месте работают пожарные – смывают масло водой. Специалисты "Примавтодора" приступили к ликвидации скользкости путем подсыпки скользкого участка отсевом", - говорится в сообщении. В краевом минтрансе уточнили, что протяженность опасного участка - порядка одного километра.
https://ria.ru/20250407/maslo-2009753268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, находка, происшествия
Авто, Находка, Происшествия
В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла
В Находке из фуры на дорогу вылилось почти 20 т масла, участок опасен для машин