https://ria.ru/20250506/nahodka-2015290890.html

В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла

В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла - РИА Новости, 06.05.2025

В Находке из фуры на дорогу вылилось около 20 тонн масла

Двадцать тонн растительного масла вылились из лопнувшей тары большегруза на километр дороги в Находке, пожарные и дорожники очищают опасный для транспорта... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:07:00+03:00

2025-05-06T15:07:00+03:00

2025-05-06T15:17:00+03:00

авто

находка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Двадцать тонн растительного масла вылились из лопнувшей тары большегруза на километр дороги в Находке, пожарные и дорожники очищают опасный для транспорта участок, сообщает в своём Тelegram-канале минтранс региона. "Участок региональной дороги во Врангеле (Находка) на данный момент опасен для движения транспортных средств: 20 тонн растительного масла разлилось на проезжую часть из-за лопнувшей тары у перевозящей его фуры... На месте работают пожарные – смывают масло водой. Специалисты "Примавтодора" приступили к ликвидации скользкости путем подсыпки скользкого участка отсевом", - говорится в сообщении. В краевом минтрансе уточнили, что протяженность опасного участка - порядка одного километра.

https://ria.ru/20250407/maslo-2009753268.html

находка

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, находка, происшествия