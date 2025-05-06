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Бахрушинский музей организует цикл встреч в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:08 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/muzej-2015332208.html
Бахрушинский музей организует цикл встреч в преддверии Дня Победы
Бахрушинский музей организует цикл встреч в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Бахрушинский музей организует цикл встреч в преддверии Дня Победы
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Бахрушинский театральный музей организует цикл творческих встреч "Великая сила театра", посвящённый подвигу... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:08:00+03:00
2025-05-06T17:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
брюссель
астана
кристина трубинова
владимир дмитриев
ольга лепешинская
малый театр
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Бахрушинский театральный музей организует цикл творческих встреч "Великая сила театра", посвящённый подвигу советских театральных деятелей во время войны, сообщили в пресс-службе музея. В течение мая и июня музей проведёт три уникальные встречи, на которых гости смогут узнать о жизни и творчестве великих театральных мастеров того времени, прикоснуться к искусству фронтовых театров и даже попробовать себя в роли художников-постановщиков. "В этот особенный для нашей страны год — 80-летия Великой Победы — Бахрушинский театральный музей представляет цикл мероприятий, направленных на сохранение и распространение памяти о самоотверженном подвиге советских артистов. Мы уже открыли выставки, посвящённые фронтовым театрам и бригадам, в Брюсселе и Астане, впереди — открытия в Люксембурге и Вене. В Москве пройдет цикл встреч, посвящённый театру военного времени — его героям, их творчеству и роли в судьбах людей. Сегодня, когда память о мужестве особенно значима, важно обращаться к этим героическим страницам истории", – сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. Цикл откроет программа, посвящённая фронтовым театрам и бригадам, которые за годы войны совершили более 42 тысяч выездов на передовую, дав более 1,35 миллиона концертов и спектаклей. Независимо от условий — будь то грузовики, леса, палубы кораблей или госпитали — они выступали, укрепляя веру солдат в Победу. В основе встречи — материалы из фронтового дневника театра "Искра", в котором собраны бесценные отчёты, хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки и фотографии. Центральной фигурой встречи станет актёр, режиссёр и художник Григорий Палин — один из создателей театра "Искра". Посетители увидят оригинальный эскиз костюмов к спектаклю "Левша", выполненный Палиным в 1943 году. Первая встреча "Фронтовые бригады и фронтовые театры" пройдет 8 мая в Доме-музее М.С. Щепкина. Вторая встреча будет посвящена театральным художникам, работавшим на передовой и в тылу. В центре внимания — Александр Павлович Васильев, художник и новатор, создавший систему разборных декораций, пригодную для фронтовых спектаклей. Участники познакомятся с его эскизом 1943 года к спектаклю "Фрол Скобеев" 1-го фронтового театра. Также речь пойдёт о художниках Владимире Дмитриеве — ученике Мейерхольда и мастере сценической экспрессии — и Борисе Кноблоке, работавшем в Малом театре в годы войны. Их эскизы и сценография помогут понять, как театральное искусство сохраняло красоту и выразительность даже в условиях тяжёлых испытаний. Встреча "Театральные художники на фронте и в тылу" состоится 24 мая в Доме-музее М.С. Щепкина. Заключительная встреча будет посвящена выдающимся артистам балета, чья творческая жизнь не оборвалась с началом войны. Ольга Лепешинская танцевала на передовой, Майя Плисецкая начала свой творческий путь в эвакуации, а Галина Уланова вдохновляла коллег в Алма-Ате. Гости увидят уникальные архивные фотографии и сценографические эскизы, среди них — проект оформления передвижной сцены на базе двух автомобилей, разработанный в 1941 году для Государственного театра "Красноармейская эстрада". Встреча "Артисты на фронте и в тылу" пройдет 5 июня в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в литературной гостиной (ГУМ, Демонстрационный зал, 1-я линия, 3 этаж) Каждое мероприятие будет сопровождаться демонстрацией уникальных экспонатов из фондов музея: подлинные эскизы декораций, фронтовые зарисовки, театральные афиши и личные вещи артистов. Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, подготовленных студентами театрального отделения МГАХИ им. В.И. Сурикова, где попробуют себя в создании графического рисунка эскиза костюма, а также макета декораций. Заключительная встреча завершится концертом, где с танцевальными, вокальными и драматическими номерами будут выступать лучшие коллективы Москвы, которые перенесут зрителей в атмосферу театра времён Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250506/muzej-2015287540.html
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москва, брюссель, астана, кристина трубинова, владимир дмитриев, ольга лепешинская, малый театр, гум, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Брюссель, Астана, Кристина Трубинова, Владимир Дмитриев, Ольга Лепешинская, Малый театр, ГУМ, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Бахрушинский музей организует цикл встреч в преддверии Дня Победы

Бахрушинский театральный музей организует цикл встреч "Великая сила театра"

© АГН "Москва" / Сергей КиселевГлавное здание Бахрушинского театрального музея
Главное здание Бахрушинского театрального музея - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Главное здание Бахрушинского театрального музея. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Бахрушинский театральный музей организует цикл творческих встреч "Великая сила театра", посвящённый подвигу советских театральных деятелей во время войны, сообщили в пресс-службе музея.
В течение мая и июня музей проведёт три уникальные встречи, на которых гости смогут узнать о жизни и творчестве великих театральных мастеров того времени, прикоснуться к искусству фронтовых театров и даже попробовать себя в роли художников-постановщиков.
Главный дом Бахрушинского музея - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Бахрушинский музей открыл выставку "Фронтовые дороги театров"
Вчера, 14:54
"В этот особенный для нашей страны год — 80-летия Великой Победы — Бахрушинский театральный музей представляет цикл мероприятий, направленных на сохранение и распространение памяти о самоотверженном подвиге советских артистов. Мы уже открыли выставки, посвящённые фронтовым театрам и бригадам, в Брюсселе и Астане, впереди — открытия в Люксембурге и Вене. В Москве пройдет цикл встреч, посвящённый театру военного времени — его героям, их творчеству и роли в судьбах людей. Сегодня, когда память о мужестве особенно значима, важно обращаться к этим героическим страницам истории", – сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
Цикл откроет программа, посвящённая фронтовым театрам и бригадам, которые за годы войны совершили более 42 тысяч выездов на передовую, дав более 1,35 миллиона концертов и спектаклей. Независимо от условий — будь то грузовики, леса, палубы кораблей или госпитали — они выступали, укрепляя веру солдат в Победу. В основе встречи — материалы из фронтового дневника театра "Искра", в котором собраны бесценные отчёты, хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки и фотографии. Центральной фигурой встречи станет актёр, режиссёр и художник Григорий Палин — один из создателей театра "Искра". Посетители увидят оригинальный эскиз костюмов к спектаклю "Левша", выполненный Палиным в 1943 году.
Первая встреча "Фронтовые бригады и фронтовые театры" пройдет 8 мая в Доме-музее М.С. Щепкина.
Вторая встреча будет посвящена театральным художникам, работавшим на передовой и в тылу. В центре внимания — Александр Павлович Васильев, художник и новатор, создавший систему разборных декораций, пригодную для фронтовых спектаклей. Участники познакомятся с его эскизом 1943 года к спектаклю "Фрол Скобеев" 1-го фронтового театра. Также речь пойдёт о художниках Владимире Дмитриеве — ученике Мейерхольда и мастере сценической экспрессии — и Борисе Кноблоке, работавшем в Малом театре в годы войны. Их эскизы и сценография помогут понять, как театральное искусство сохраняло красоту и выразительность даже в условиях тяжёлых испытаний.
Театр Современник в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Театр "Современник" представит постановки, посвященные Дню Победы
28 апреля, 18:24
Встреча "Театральные художники на фронте и в тылу" состоится 24 мая в Доме-музее М.С. Щепкина.
Заключительная встреча будет посвящена выдающимся артистам балета, чья творческая жизнь не оборвалась с началом войны. Ольга Лепешинская танцевала на передовой, Майя Плисецкая начала свой творческий путь в эвакуации, а Галина Уланова вдохновляла коллег в Алма-Ате. Гости увидят уникальные архивные фотографии и сценографические эскизы, среди них — проект оформления передвижной сцены на базе двух автомобилей, разработанный в 1941 году для Государственного театра "Красноармейская эстрада".
Встреча "Артисты на фронте и в тылу" пройдет 5 июня в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в литературной гостиной (ГУМ, Демонстрационный зал, 1-я линия, 3 этаж)
Каждое мероприятие будет сопровождаться демонстрацией уникальных экспонатов из фондов музея: подлинные эскизы декораций, фронтовые зарисовки, театральные афиши и личные вещи артистов. Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, подготовленных студентами театрального отделения МГАХИ им. В.И. Сурикова, где попробуют себя в создании графического рисунка эскиза костюма, а также макета декораций. Заключительная встреча завершится концертом, где с танцевальными, вокальными и драматическими номерами будут выступать лучшие коллективы Москвы, которые перенесут зрителей в атмосферу театра времён Великой Отечественной войны.
Зрительный зал Малого театра - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Малом театре откроется выставка "Малый театр – фронту"
27 апреля, 00:26
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваБрюссельАстанаКристина ТрубиноваВладимир ДмитриевОльга ЛепешинскаяМалый театрГУМДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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