https://ria.ru/20250506/muzej-2015287540.html
Бахрушинский музей открыл выставку "Фронтовые дороги театров"
Бахрушинский музей открыл выставку "Фронтовые дороги театров" - РИА Новости, 06.05.2025
Бахрушинский музей открыл выставку "Фронтовые дороги театров"
Бахрушинский театральный музей к 80-летию Победы в доме-музее им. М.С. Щепкина открыл выставку "Фронтовые дороги театров", рассказывающую о подвиге советских... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:54:00+03:00
2025-05-06T14:54:00+03:00
2025-05-06T14:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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кристина трубинова
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей к 80-летию Победы в доме-музее им. М.С. Щепкина открыл выставку "Фронтовые дороги театров", рассказывающую о подвиге советских артистов во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе музея. "Бахрушинский театральный музей открыл выставку "Фронтовые дороги театров". К 80-летию Великой Победы в доме-музее имени М.С. Щепкина. Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Как отмечают в пресс-службе, данная выставка стала вторым выставочным проектом в серии, приуроченной ко Дню Победы. "Первая выставка прошла в Бердянске, а вскоре ожидается открытие в нашем филиале в Зарайске. Этот проект - наша дань памяти тем, кто сражался не только оружием, но и искусством, вдохновляя и поддерживая солдат в самые тяжёлые времена", - приводит пресс-служба слова гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой. Экспозицию выставки составляют копии архивных фотографий артистов фронтовых бригад и театров с места событий, особое место отведено фронтовому дневнику легендарного Фронтового театра "Искра". "Материалы содержат творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов артистам", - добавляют в пресс-службе музея. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: "Так и будет" (Молотов, Государственный драматический театр, 1944 год), "Бессмертный" (А.Н. Арбузов и А.К. Гладков, режиссер Алексей Попов, Центральный театр Красной армии, 1943 год). Выставка продлится с 6 мая по 6 июля.
https://ria.ru/20250506/moskva-2015282368.html
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бердянск, зарайск, кристина трубинова, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бердянск, Зарайск, Кристина Трубинова, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Бахрушинский музей открыл выставку "Фронтовые дороги театров"
Бахрушинский музей открыл выставку "Фронтовые дороги театров" к 80-летию Победы
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей к 80-летию Победы в доме-музее им. М.С. Щепкина открыл выставку "Фронтовые дороги театров", рассказывающую о подвиге советских артистов во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе музея.
"Бахрушинский театральный музей открыл выставку "Фронтовые дороги театров". К 80-летию Великой Победы в доме-музее имени М.С. Щепкина. Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, данная выставка стала вторым выставочным проектом в серии, приуроченной ко Дню Победы.
"Первая выставка прошла в Бердянске
, а вскоре ожидается открытие в нашем филиале в Зарайске
. Этот проект - наша дань памяти тем, кто сражался не только оружием, но и искусством, вдохновляя и поддерживая солдат в самые тяжёлые времена", - приводит пресс-служба слова гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой
.
Экспозицию выставки составляют копии архивных фотографий артистов фронтовых бригад и театров с места событий, особое место отведено фронтовому дневнику легендарного Фронтового театра "Искра".
"Материалы содержат творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов артистам", - добавляют в пресс-службе музея.
Кроме того, посетители смогут ознакомиться с копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: "Так и будет" (Молотов, Государственный драматический театр, 1944 год), "Бессмертный" (А.Н. Арбузов и А.К. Гладков, режиссер Алексей Попов, Центральный театр Красной армии, 1943 год).
Выставка продлится с 6 мая по 6 июля.