https://ria.ru/20250506/moskva-2015408601.html
На юге Москвы столкнулись три автомобиля
На юге Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 06.05.2025
На юге Москвы столкнулись три автомобиля
Три машины столкнулись на юге Москвы, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:21:00+03:00
2025-05-06T23:21:00+03:00
2025-05-06T23:25:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Три машины столкнулись на юге Москвы, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."По предварительным данным, на пересечении улице Ключевая и улице Братеевская произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.Позднее столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщил, что движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20250505/moskva-2015014025.html
https://ria.ru/20250505/dtp-2015001808.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Россия, ГИБДД МВД РФ
На юге Москвы столкнулись три автомобиля
При ДТП с тремя автомобилями на юге Москвы пострадали два человека