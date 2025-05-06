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На юге Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 06.05.2025
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23:21 06.05.2025 (обновлено: 23:25 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/moskva-2015408601.html
На юге Москвы столкнулись три автомобиля
На юге Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 06.05.2025
На юге Москвы столкнулись три автомобиля
Три машины столкнулись на юге Москвы, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:21:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Три машины столкнулись на юге Москвы, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."По предварительным данным, на пересечении улице Ключевая и улице Братеевская произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.Позднее столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщил, что движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20250505/moskva-2015014025.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Россия, ГИБДД МВД РФ
На юге Москвы столкнулись три автомобиля

При ДТП с тремя автомобилями на юге Москвы пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Три машины столкнулись на юге Москвы, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, на пересечении улице Ключевая и улице Братеевская произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.
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Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.
Позднее столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщил, что движение в районе ДТП затруднено.
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