https://ria.ru/20250506/moskva-2015408601.html

На юге Москвы столкнулись три автомобиля

На юге Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 06.05.2025

На юге Москвы столкнулись три автомобиля

Три машины столкнулись на юге Москвы, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:21:00+03:00

2025-05-06T23:21:00+03:00

2025-05-06T23:25:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Три машины столкнулись на юге Москвы, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."По предварительным данным, на пересечении улице Ключевая и улице Братеевская произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.Позднее столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщил, что движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20250505/moskva-2015014025.html

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия, гибдд мвд рф