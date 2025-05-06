Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 06.05.2025 (обновлено: 22:12 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/moskva-2015402514.html
ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву
ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:09:00+03:00
2025-05-06T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.Ранее во вторник он сообщал, что силами ПВО Минобороны была отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву."Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. Сейчас уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/pvo-2015398207.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО уничтожили еще два украинских дрона, летевших на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ранее во вторник он сообщал, что силами ПВО Минобороны была отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву.
"Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. Сейчас уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
ПВО за вечер сбила 57 украинских дронов над территорией России
Вчера, 21:31
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала