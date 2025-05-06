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ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву
ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:09:00+03:00
2025-05-06T22:09:00+03:00
2025-05-06T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.Ранее во вторник он сообщал, что силами ПВО Минобороны была отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву."Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. Сейчас уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили еще два украинских дрона, летевших на Москву