https://ria.ru/20250506/moskva-2015402514.html

ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву

ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025

ПВО отразила еще две атаки БПЛА, летевших на Москву

Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:09:00+03:00

2025-05-06T22:09:00+03:00

2025-05-06T22:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.Ранее во вторник он сообщал, что силами ПВО Минобороны была отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву."Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. Сейчас уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram-канале.

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