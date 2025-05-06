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Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:38 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/moskva-2015282368.html
Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы
Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы
Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:38:00+03:00
2025-05-06T14:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы. В память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне дали имя зелёной территории в районе Зябликово", - сказал Собянин. Мэр отметил, что сквер находится вблизи пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля.
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москва, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы

Собянин: на юге Москвы появился сквер Воинской Славы в память о 80-летии Победы

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramСквер Воинской славы на юге Москвы
Сквер Воинской славы на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Сквер Воинской славы на юге Москвы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы. В память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне дали имя зелёной территории в районе Зябликово", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что сквер находится вблизи пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля.
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