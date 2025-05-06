https://ria.ru/20250506/moskva-2015282368.html

Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы

Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы

Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:38:00+03:00

2025-05-06T14:38:00+03:00

2025-05-06T14:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

сергей собянин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Сквер Воинской Славы появился на юге Москвы. В память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне дали имя зелёной территории в районе Зябликово", - сказал Собянин. Мэр отметил, что сквер находится вблизи пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля.

https://ria.ru/20250506/vals-2015281857.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне