Рейтинг@Mail.ru
Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:07 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/moskva-2015262248.html
Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве
Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве
Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:07:00+03:00
2025-05-06T13:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013133772_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_d944efe1da576a7b44281e3962bc247c.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "Девятого мая в разных округах Москвы будут работать праздничные площадки, где можно посмотреть трансляцию парада на Красной площади, выступления творческих коллективов и солистов", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что празднование 80-летия Победы пройдет в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", на Центральной площади в Зеленограде и Академической площади в Троицке, в Измайловском и Бабушкинском парках, парке "Печатники" и других уголках города. Более 50 экспозиций к юбилею Победы подготовили столичные музеи. Они проходят как в помещениях, так и на бульварах, улицах Москвы. "Программу на окружных площадках готовят больше двух тысяч артистов, они будут выступать на протяжении всего дня", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной. В ведомстве добавили, что выставки посвятили мужеству и стойкости защитников страны - военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Среди локаций - Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей обороны Москвы, сквер Московского Метро, улица Арбат, Никитский, Гоголевский и Тверской бульвары. Горожане и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы.
https://ria.ru/20250415/voyna-2011205835.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013133772_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e24405f8b64380868f451d3b68ce92fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве

Площадки празднования Дня Победы будут открыты 9 мая по всей Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры.
"Девятого мая в разных округах Москвы будут работать праздничные площадки, где можно посмотреть трансляцию парада на Красной площади, выступления творческих коллективов и солистов", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что празднование 80-летия Победы пройдет в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", на Центральной площади в Зеленограде и Академической площади в Троицке, в Измайловском и Бабушкинском парках, парке "Печатники" и других уголках города. Более 50 экспозиций к юбилею Победы подготовили столичные музеи. Они проходят как в помещениях, так и на бульварах, улицах Москвы.
"Программу на окружных площадках готовят больше двух тысяч артистов, они будут выступать на протяжении всего дня", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
В ведомстве добавили, что выставки посвятили мужеству и стойкости защитников страны - военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Среди локаций - Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей обороны Москвы, сквер Московского Метро, улица Арбат, Никитский, Гоголевский и Тверской бульвары. Горожане и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы.
Советские войска вступают в Вену - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В ответ на переговоры. Почему Красной армии приказали сберечь сердце Европы
15 апреля, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала