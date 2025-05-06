https://ria.ru/20250506/moskva-2015262248.html

Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве

Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве - РИА Новости, 06.05.2025

Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве

Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:07:00+03:00

2025-05-06T13:07:00+03:00

2025-05-06T13:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "Девятого мая в разных округах Москвы будут работать праздничные площадки, где можно посмотреть трансляцию парада на Красной площади, выступления творческих коллективов и солистов", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что празднование 80-летия Победы пройдет в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", на Центральной площади в Зеленограде и Академической площади в Троицке, в Измайловском и Бабушкинском парках, парке "Печатники" и других уголках города. Более 50 экспозиций к юбилею Победы подготовили столичные музеи. Они проходят как в помещениях, так и на бульварах, улицах Москвы. "Программу на окружных площадках готовят больше двух тысяч артистов, они будут выступать на протяжении всего дня", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной. В ведомстве добавили, что выставки посвятили мужеству и стойкости защитников страны - военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Среди локаций - Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей обороны Москвы, сквер Московского Метро, улица Арбат, Никитский, Гоголевский и Тверской бульвары. Горожане и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы.

https://ria.ru/20250415/voyna-2011205835.html

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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне