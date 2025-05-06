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В Наццентре "Россия" открылся всероссийский слет "Послы Победы. Москва"
В Наццентре "Россия" открылся всероссийский слет "Послы Победы. Москва" - РИА Новости, 06.05.2025
В Наццентре "Россия" открылся всероссийский слет "Послы Победы. Москва"
Всероссийский слет "Послы Победы. Москва" торжественно открылся на площадке национального центра "Россия" в столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:53:00+03:00
2025-05-06T12:53:00+03:00
2025-05-06T12:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ольга занко
сергей новиков
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Всероссийский слет "Послы Победы. Москва" торжественно открылся на площадке национального центра "Россия" в столице, передает корреспондент РИА Новости. "Я хотел бы вас поблагодарить за всю работу, которую вы сейчас организуете. Это не только сопровождение парада (Победы), даже не столько сопровождение парада и праздничных мероприятий. В течение года идет большая работа. Вы приходите в дома к участникам Великой Отечественной войны. Участников Великой Отечественной войны, непосредственно фронтовиков, оказалось крайне мало уже… И внимание, и адресная помощь, которая им оказывается, дорогого стоит", - сказал в ходе своего выступления на церемонии начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко напомнила, что движению уже 10 лет, и подчеркнула, что оно объединило свыше миллиона соотечественников. "Волонтеры Победы" - это 1,2 миллиона неравнодушных людей в каждом регионе России и в 60 странах мира", - отметила Занко в своем выступлении. Она также выразила уверенность, что волонтеры справятся на отлично с задачей помочь в подготовке мероприятий в День Победы. Занко уточнила, что на слет приехали 300 волонтеров, которые будут помогать в организации парада Победы, сопровождении ветеранов войны. Она отметила, что участники слета - это победители всероссийского конкурса "Послы Победы", который проводится в 11-й раз. Ежегодный всероссийский слёт "Послы Победы. Москва" - это значимое мероприятие, которое собирает активных добровольцев со всей страны для волонтёрского сопровождения парада Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250407/kaliningrad-2009862243.html
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россия, ольга занко, сергей новиков, волонтеры победы, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ольга Занко, Сергей Новиков, Волонтеры Победы, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Наццентре "Россия" открылся всероссийский слет "Послы Победы. Москва"
Всероссийский слет "Послы Победы. Москва" открылся в Москве
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Всероссийский слет "Послы Победы. Москва" торжественно открылся на площадке национального центра "Россия" в столице, передает корреспондент РИА Новости.
"Я хотел бы вас поблагодарить за всю работу, которую вы сейчас организуете. Это не только сопровождение парада (Победы), даже не столько сопровождение парада и праздничных мероприятий. В течение года идет большая работа. Вы приходите в дома к участникам Великой Отечественной войны. Участников Великой Отечественной войны, непосредственно фронтовиков, оказалось крайне мало уже… И внимание, и адресная помощь, которая им оказывается, дорогого стоит", - сказал в ходе своего выступления на церемонии начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко напомнила, что движению уже 10 лет, и подчеркнула, что оно объединило свыше миллиона соотечественников.
"Волонтеры Победы" - это 1,2 миллиона неравнодушных людей в каждом регионе России и в 60 странах мира", - отметила Занко в своем выступлении.
Она также выразила уверенность, что волонтеры справятся на отлично с задачей помочь в подготовке мероприятий в День Победы.
Занко уточнила, что на слет приехали 300 волонтеров, которые будут помогать в организации парада Победы, сопровождении ветеранов войны. Она отметила, что участники слета - это победители всероссийского конкурса "Послы Победы", который проводится в 11-й раз.
Ежегодный всероссийский слёт "Послы Победы. Москва" - это значимое мероприятие, которое собирает активных добровольцев со всей страны для волонтёрского сопровождения парада Победы на Красной площади.